منها الشاي والموز.. 8 أطعمة ومشروبات يمكنك استخدامها لتنظيف المنزل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

على الرغم من أننا نفترض أن المنظفات المنزلية آمنة، إلا أن معظمها قد تكون سامة ويمكن أن تضر بصحتنا، لذا فإنه من السهل استبدالها بخيارات أكثر أمانًا وصديقة للبيئة تعمل حقًا.

وهناك بعض الأبحاث لاكتشاف منظفات المنزل الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها، وهي كالتالي، وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- الموز:

يمكنك استخدام الموز لعمل مصيدة للذباب، ضع موزة قديمة وبعض صابون الأطباق داخل ودعاء أسطواني، ثم قم بلف ورقة على شكل قمع والصقها بحيث تحافظ على الهيكل وإضافتها إلى فتحة البرطمان، ستجذب رائحة الموز الحلوة الذباب والقمع والصابون سيجعل من الصعب عليهم الخروج من البرطمان.

2- المشروبات الغازية:

هذا المشروب الشعبي يُعد منظفًا طبيعيًا رائعًا، رشيه فوق مرآة الحمام ثم امسحه بإسفنجة، يمكنك أيضًا استخدامه لتنظيف مجوهراتك أو سطح الطاولة أو لإزالة البقع من ملابسك.

3- الأرز

إذا كان لديك قوارير أو مزهريات غير منتظمة الشكل يصعب تنظيفها، يمكن أن يعمل الأرز كعامل تنظيف مثالي.

استخدم الأرز الخام غير المطبوخ وقليلًا من الماء والصابون للوصول إلى المناطق التي يصعب تنظيفها، كل ما عليك فعله هو وضع هذا الخليط في إناء وتحريكه حوله.

4- قشور البطاطس

أسهل طريقة لتنظيف الفرن هي حرق بعض قشور البطاطس فيه، اترك القشور تجف لمدة تصل إلى 48 ساعة لأن التقشير الرطب لن يعمل مع طريقة التنظيف هذه، وقم بنشرها على ورقة خبز لإبقائها مسطحة، عندما يحترقون، سوف يدفعون بقايا الخشب المحترق خارج المدخنة.

5- الليمون:

يمكن استخدام مزيج من عصير الليمون والقشور والماء لتنظيف الميكروويف، ووضع وعاء مكشوف بالداخل واضبطه على نار عالية لمدة 3 دقائق، اترك الباب مغلقًا لبعض الوقت حتى لا يتسرب البخار من الماء، أخيرًا، امسح الميكروويف بمنشفة نظيفة.

6- الكاتشب:

ضعي القليل من الكاتشب على الأواني واتركيها لبعض الوقت ثم امسحيها واشطفيها، يمكن استخدام نفس الطريقة لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ.

7- البصل:

يعد استخدام البصل طريقة سهلة لتنظيف الشواية بدون أي مواد كيميائية، ضعي بصلة مقطعة على شوكة وافركيها على الشبكة، سيؤدي ذلك إلى إزالة الأوساخ والحصى بسهولة دون بذل الكثير من الجهد.

8- الشاي:

يمكن استخدام الشاي الأسود لتنظيف الأرضيات الخشبية الصلبة وإضفاء لمعان عليها، صب بعض منه في دلو الممسحة واتركه يبرد، يساعد حمض التانيك الموجود فيه على تنظيف الأرضيات الخشبية.