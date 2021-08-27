«مي» تطلب الطلاق.. «حرمني من الخلفة وأخد فلوسي اتجوز بيها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سنوات طويلة حاولت خلالها إقناع نفسها بحب زوجها لها، وبعد مرور 5 سنوات على زواجهما اتضح حقيقة زوجها الذي سعى للاستيلاء على أموالها فقط، فلم يبادلها الحب كما كانت تعتقد في بداية زواجهما، لتقرر الزوجة «مي.خ» إقامة دعوى طلاق.

لم يكن زواجهما تقليديًا، حيث جمعتهما قصة حب قبل الزواج، وعلى الرغم من ظروف زوجها المادية الصعبة، إلا أنها وافقت على الزواج منه، لتبدأ في خسارة أموالها تدريجيا دون أن تشعر.

مي تقيم دعوى طلاق: إديته كل فلوسي واتجوز عليا

لم تتوقع «مي» خيانة زوجها لها: «مكنتش أتخيل خيانته أبدا لأنه كان أهم حاجة في حياتي كان متجوزني علشان يستفيد مني بس حتى الخلفة حرمني منها بحجة إن ظروفه متسمحش».

ظلت السيدة الثلاثينية سنوات تقنع نفسها بحب زوجها لها وإخلاصه: «سنين بيسحب من فلوسي وأنا مش حاسة، حتى مركز التجميل اللي كان عندي كتبته باسمه علشان مكنتش عاملة فرق بينا، فلوسي بدأت تتسحب بالتوكيل اللي معاه من البنك وأنا مش حاسة».

أفعال غريبة لاحظتها «مي» على زوجها، منها عدم الجلوس في المنزل لتقرر مراقبته للتأكد من شكوكها تجاهه: «اكتشفت لما راقبته إنه بيتردد على بيت واحد ولما سألت عرفت إنه اتجوز بعد جوازنا بسنة واحدة وعنده طفل».

صدمة عاشت فيها الزوجة بعد زواج زوجها بأخرى، وتأكدت من كل ظنونها وأنه حرمها من الإنجاب للاستيلاء على أموالها، لذلك أصرت على طلب الطلاق، بعد اكتشافها خيانة زوجها سنوات عديدة.

رفض الزوج الطلاق حتى تتنازل عن كافة حقوقها المادية، لذلك أقامت دعوى طلاق تحمل رقم 338 لعام 2020 في محكمة أسرة 6 أكتوبر.