«التبول بشكل خاطئ» يعرضك لمشكلات صحية.. قد تؤدي إلى حدوث نزيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

أخطاء فادحة قد يقع بها العديد من الأشخاص دون شعور أو قصد منهم، عند ممارسة أحد الاحتياجات والحاجات الأساسية اليومية مثل التبول، التي يحدث عدة مرات على مدار اليوم، ما قد يتسبب في تعرضهم للإصابة بأمراض المسالك البولية المزمنة، وذلك حسبما أوضحت الدكتورة «شري داتا»، استشاري أمراض النساء والتوليد وأمراض الجهاز البولي، في إحدى العيادات الطبية الشهيرة بالعاصمة البريطانية لندن.

الأخطاء التي يتم التعرض لها عند التبول

وحسبما استعرضت صحيفة «ذا صن» البريطانية، تلك مجموعة من العادات غير الصحيحة، التي يقوم بها البعض خلال التبول، وفقًا لما كشفته استشاري أمراض النساء والتوليد، والتي تعرض إلى الإصابة بعدوى المسالك البولية، والتهابات الكلى، وهي:

- عدم إفراغ المثانة بشكل صحيح، وترك كمية من البول بداخلها، فعندما يبقى البول في المثانة لفترة طويلة، يمكن أن تتراكم بعض الأنواع من البكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

- عدم الجلوس بشكل صحيح وفي وضع معتدل على المرحاض.

- قضاء الكثير من الوقت في المرحاض، الذي قد يؤدي إلى ضعف العضلات، وإمكانية التعرض للإصابة بالنزيف عن طريق زيادة الضغط على الأوردة المعرضة لذلك.

كيفية التعامل مع أخطاء التبول

ومن خلال اتباع تلك الخطوات، يمكن التجنب من خطر التعرض للإصابة بأمراض المسالك البولية، والنزيف الحاد مع الشعور بآلام مستمرة في منطقة الحوض.

- التأكد من جلوسك في وضع معتدل على المرحاض، مع المباعدة بين ركبتيك والانحناء إلى الأمام.

- تجنب قضاء وقتا طويلا على المرحاض، فيجب ألا تزيد مدة الجلوس عن 10 دقائق.

- تأكد من إفراغ مثانتك تمامًا عند التبول.

- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة لتجنب حدوث أي تهيجات جلدية.

- شرب الكثير من المياه للحفاظ على التدفق الطبيعي لنسبة البول على مدار اليوم.

- تناول عصير التوت البري.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور مجدي السيد، استشاري الصحة العامة، انه عند التبول يجب الحرص على تنظيف المنطقة الخارجية جيدا حتى لا تتعرض للكثير من العدوى البكتيرية.

وأضاف اثناء حديثه لـ «هُن» فإن عدم القيام بتنظيف منطقة التبول جيدا يساهم في حدوث التهابات وانتشار الفطريات في هذه المنطقة، مما يؤدى إلى تهيجها والشعور بالحكة والكثير من المشكلات الصحية.