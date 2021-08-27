ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير من فرنسا.. «شبه جورجينا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث تقضي عدة أيام في منطقة «موناكو»، وانهالت تعليقات متابعيها على صورتها معجبين بها، والتي جاء أبرزها: «بتجنن الصورة»، «مين اللي بيصور يا فنانة»، «شبه جورجينا».

ياسمين صبري «جورجينا الغلابة»

وظهرت ياسمين صبري في صور عدة على طريقة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، صديقة لاعب الكرة الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى تشبيهها بجورجينا بسبب الإطلالات المتشابهة لكليهما.

وتحول الثنائي إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فتارة تتصدر ياسمين صبري بـ «لوك» يشبه جورجينا، وتارة أخرى تتصدر جورجينا بنفس «لوك» ياسمين صبري، وتفاعل الجمهور مع ياسمين صبري بسبب تعدد ظهورها بطريقة تتشابه مع عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، وأطلقوا عليها لقب «جورجينا الغلابة».

ياسمين صبري تتصدر التريند

ودائما يتصدر اسم الفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها ظهورها مرتدية فستانا أبيض اللون الشفاف، ممسكةً في يدها قبعة، وجاءت من أبرز تعليقات متابعيها: «منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين صرنا ما نفرق بينكم..»، حيث يشبهها جمهورها كذلك بالفنانة نادين نجيم، وخاصة بعد ظهورها مرتدية فستان أصفرـ مع وضع مكياج سموكي أغمق من الطبيعي.

آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري

كان آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها عى موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلاله مرتديةً فستان «تايجر» وتفاعل معها متابعوها في التعليقات، وظهرت «ياسمين» في جلسة تصوير وهي مرتدية فستان «تايجر» طويل، كما جاء دون أكمام واعتمدت على «مكياج» من درجات اللون البيج، كما تركت شعرها ويفي منسدلا بشكل عشوائي.