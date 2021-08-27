منها الإصابة بأمراض القلب والسكري.. مخاطر قلة عدد ساعات النوم على الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت بعض الدراسات الحديثة، عن العلاقة بين ساعات نوم الشخص وعدد الأمراض التي يمكن أن تصيبه، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.

وتسبب قلة النوم زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض مثل القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة، كما أن كثرة النوم تسبب الإصابة بالأمراض أيضا.

وقال سولفي إلمستول، أستاذ طب الشيخوخة بجامعة لون، إن الدراسة تعتبر من الدراسات النوعية التي تبحث في العلاقة بين المؤشرات الحيوية واضطرابات النوم لمعرفة إذا كان هناك ارتباطا أم لا.

وحللت الدراسة الجديدة بيانات 25 ألف شخص يعيشون في مالمو وأوبسالا بالسويد، في الفئة العمرية من 45-75، شملت إجراء تحليل لعينات الدم المخزنة، واتضح أن نحو 90% من المشاركين ناموا لمدة عادية، بينما نام 8% أقل من ست ساعات في الليلة و4% ناموا أكثر من 9 ساعات.

وارتفعت المؤشرات الحيوية في الأشخاص الذين يعانون من قصر مدة النوم، ولكنها انخفضت أثناء النوم الطبيعي، وزادت مرة أخرى في أولئك الذين لديهم أكثر من 9 ساعات من النوم، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

فوائد النوم الصحية

تحسين قدرات التعلم.

تحسين القدرة البدنية والحالة المزاجية.

تحسين الانتباه والتركيز.

تحسين فترة اليقظة وجودتها.

أضرار قلة عدد ساعات النوم

السمنة: ترتبط السمنة بتدهور جودة النوم وزيادة خطر حدوث توقف التنفس أثناء النوم.

ضعف الجهاز المناعي: يسبب النوم ساعات قليلة، ضعف الجهاز المناعي، ليصبح غير قادر على مقاومة العدوى والأمراض المختلفة.

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري: من أضرار قلة النوم على الجسم أنه يزداد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث يطلق الجسم كمية أقل من هرمون الأنسولين المنظم للسكر بعد تناول الطعام.

زيادة خطر أمراض القلب: يؤدي النوم ساعات قليلة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.