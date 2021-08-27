الامارات | من أجل عطرها الأكثر مبيعاً.. «شانيل» تشتري مزيداً من حقول الياسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل عطرها الأكثر مبيعاً.. «شانيل» تشتري مزيداً من حقول الياسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترت شركة الأزياء والتجميل الفرنسية الشهيرة شانيل المزيد من الأراضي في جنوب فرنسا لتوفير زهور الياسمين وغيرها خشية اختفاء محاصيل الزهور المستخدمة في صنع عطورها الأفضل مبيعاً. ويجري حصاد هذه الزهور يدوياً في طقوس سنوية دقيقة.

وقالت شركة السلع الفاخرة إنها اشترت ما يصل إلى 100 ألف متر مربع من الأرض لتضاف إلى الأراضي التي تستغلها بالشراكة مع شركة محلية قرب بلدة جراس التي تشتهر بحقول الزهور المحيطة بها.

وفي صباح مشمس في نهاية أغسطس، وقبل بلوغ درجة الحرارة ذروتها في بيجوماس المجاورة، انشغل عشرات العمال في حصاد محصول هذا العام من الياسمين، المكون الأساسي في عطر شانيل الشهير رقم 5 الذي تنتجه الشركة منذ 100عام، وابتكرته المصممة الراحلة كوكو شانيل.

وللياسمين المزروع في جراس رائحة مميزة، وأصبحت المنطقة مقراً للزهور والشذى في القرن الـ17 عندما بدأ العاملون في دباغة الجلود في تعطير الجلود المستخدمة في عملهم.

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