كورونا اليوم: مفاجأة حول فعالية اللقاحات الصينية ضد دلتا.. والفترة الأكثر خطورة لنشر عدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-فعالية اللقاحات الصينية ضد متغير دلتا شديد العدوى

قال باحثون صينيون إن لقاحات فيروس كورونا سينوفارم حافظت على قوتها الوقائية أثناء تفشي فيروس كورونا مؤخرًا في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين، ما يوفر دليلًا حقيقيًا حول قدرتها على درء متغير الدلتا شديد العدوى.

ووفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية كانت لقاحات سينوفارم وسينوفاك ذات فعالية مجمعة بنسبة 70٪ ضد الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا ومحمية تمامًا من الأمراض الشديدة الناجمة عن متغير دلتا، وفقًا لدراسة ما قبل الطباعة من باحثين من مركز مقاطعة قوانجدونج لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

-الفترة الأكثر خطورة لنشر عدوى المصابين بفيروس كورونا

أوضح تقرير نشره موقع" thehealthsite" أنه لم يتم حتى الآن تحديد كيفية انتشار عدوى فيروس كورونا، من المصاب للمحيطين به والوقت الأكثر خطورة الذي يمكن أن ينقل فيه المصاب بكورونا العدوى للمحيطين به، ومؤخرا خرجت من جامعة بوسطن دراسة مهمة أظهرت أن الأشخاص المصابين بالمرض يكونوا أكثرعدوى للمحيطين بهم قبل يومين من ظهورالأعراض وبعد ثلاثة أيام من ظهورها، وتم نشر هذه الدراسة في مجلة JAMA Internal Medicine.

وفقًا للباحثين في هذه الدراسة، إذا أصيب شخص بالفيروس، فمن المحتمل أيضًا أن يكون بدون أعراض، لكن من المهم جدا فى حالة المخالطة لشخص مصاب العزل الفورى للسيطرة على الوباء.وبدء التعامل على أن الشخص كان مخالطا لمصاب بكورونا.

-الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا لـ كورونا بعد التطعيم

حددت البيانات الجديدة من دراسة ZOE COVID خمسة أعراض "شبيهة بالبرد" لفيروس كورونا في أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل.

ووفقًا لموقع express قال البروفيسور تيم سبيكتور، كبير العلماء المشاركين في الدراسة، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يشكلون الآن ما يقرب من 30 في المائة من الحالات الإيجابية، لذا من المهم أن تكون على دراية بأعراض كورونا بعد التطعيم.

وتابع: "تُظهر بياناتنا أن الإصابات بعد التطعيم تشبه الزكام أكثر بكثير من الأنفلونزا، ومن أبرز الأعراض سيلان الأنف والصداع والعطس والتهاب الحلق وفقدان الرائحة".