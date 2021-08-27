شبيهة بالبرد.. الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا لـ كورونا بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أغلب بلدان العالم، على الرغم من انتشار اللقاح على نطاق واسع، وحددت البيانات الجديدة من دراسة ZOE COVID خمسة أعراض "شبيهة بالبرد" لفيروس كورونا في أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل.

ووفقًا لموقع express قال البروفيسور تيم سبيكتور، كبير العلماء المشاركين في الدراسة، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يشكلون الآن ما يقرب من 30 في المائة من الحالات الإيجابية، لذا من المهم أن تكون على دراية بأعراض كورونا بعد التطعيم.

وتابع: "تُظهر بياناتنا أن الإصابات بعد التطعيم تشبه الزكام أكثر بكثير من الأنفلونزا، ومن أبرز الأعراض سيلان الأنف والصداع والعطس والتهاب الحلق وفقدان الرائحة".

تشير التقديرات إلى أن هناك حاليًا 15309 حالة جديدة من الأعراض اليومية في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في المملكة المتحدة، وقد ارتفعت الحالات في هذه المجموعة بشكل مطرد خلال الأسبوع الماضي وتشكل الآن 29.4 في المائة من إجمالي الحالات اليومية الجديدة.

الحالات الجديدة هي الأعلى في الفئات العمرية 18-35 ، تليها عن كثب الفئة العمرية 0-18 عامًا ، مما يشير إلى أن السكان الأصغر سنًا هم الذين يقفون وراء الزيادة الحالية في الحالات.

تكون البيانات دائمًا قبل أسبوع من استطلاعات المراقبة الأخرى وتستمر في العمل كإشارة إنذار مبكر، لذلك من المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع في الأرقام في الأسابيع القادمة.

تشير أحدث البيانات أيضًا إلى أن احتمال كوفيد الطويل الآن أقل بكثير من الموجة السابقة، فإن احتمال الإصابة به أعلى بكثير لدى الشباب.

لا يرتبط هذا الاحتمال بالمخاطر، حيث أظهرت الأبحاث أن كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كوفيد لفترة طويلة، لكن الدافع وراء ذلك هو حقيقة أن المزيد من الشباب يصابون بـ كوفيد الآن مقارنة بالأجيال الأكبر سنا.

ما يعنيه هذا في الواقع هو أن الكثير من الشباب يعانون الآن من أعراض مرتبطة بـ كوفيد لأكثر من 12 أسبوعًا، وهذا هو سبب أهمية التطعيم والعقلانية لهذه المجموعة.

هناك الكثير من الأعراض التي يمكن أن تشعر بها بعد الإصابة بعدوى COVID-19، وتشمل الأعراض الطويلة الشائعة لـ COVID ما يلي:

-التعب الشديد (التعب)

-ضيق في التنفس

-ألم أو ضيق في الصدر.