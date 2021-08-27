هل تناول الماء أثناء الوجبات جيد أم سيء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يستطيع معظمنا الجلوس خلال تناول وجباتنا دون تناول كوب من الماء، وفي حين أن تناول بضع رشفات بينهما أمر جيد تمامًا، ولكن تناول الكثير من الماء أثناء الوجبات ليس فكرة جيدة ويتسبب في العديد من الأثار السلبية.

فما تأثير تناول الماء مع الوجبات على عملية الهضم والصحة؟.. هذا ما نوضحه حسب ما ذكر موقعا "healthline" و"timesofindia".

1. قد يؤثر على الهضم:

يعتقد الأشخاص أن تناول الماء أثناء وجبتك له تأثير سلبي على الهضم، بدءًا من تقليل كمية اللعاب في فمك، حيث يرسل انخفاض اللعاب إشارات أضعف إلى معدتك مما يؤدي في النهاية إلى التأثير على إفراز العصارات والإنزيمات المعدية، لذلك يتم إعاقة امتصاص الطعام وتفتيته منذ اللحظة التي تشرب فيها الماء أثناء تناول وجبتك.

2. قد يبطئ امتصاص العناصر الغذائية:

من المعتقد أيضًا أنه من خلال تخفيف عصارة المعدة الحيوية لمكافحة المواد المعدية، فإنك تمنع أيضًا تحلل الطعام بشكل صحيح، وعندما يتم تخفيف الإنزيمات الهضمية في معدتك بالماء، سيبقى طعامك في معدتك لفترة أطول، وقد يمر عبر الأمعاء الدقيقة بوتيرة أبطأ مع امتصاص عدد أقل من العناصر الغذائية.

3. يمكن أن يسبب الحموضة:

يُعتقد أن شرب الماء يسبب الحموضة لأن معدتك تمتص أكبر قدر ممكن من الماء أثناء الأكل والشرب، وهذا يمكن أن يخفف من عصارة المعدة ويبطئ عملية الهضم، ومع بقاء الطعام غير المهضوم في نظامك، تكون النتيجة ارتجاعًا حمضيًا وحرقة في المعدة.

4. قد يسبب زيادة الوزن:

هناك اعتقاد شائع آخر بشرب الماء وهو تأثيره على عصارات المعدة وقدرتها على زيادة كمية الأنسولين في جسمك مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وهذا يرجع إلى أنه عندما لا يكون جسمك قادرًا على هضم الطعام جيدًا، فإنه يتحول إلى دهون ويتم تخزينه في الجسم، وأيضا، عصائر المعدة المخففة تسبب امتصاص الطعام ببطء والذي بدوره يتحول إلى دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

5.الماء وحمض المعدة والإنزيمات الهاضمة:

تناول الماء مع الوجبات يخفف من حموضة المعدة وإنزيمات الجهاز الهضمي، مما يجعل هضم الطعام أكثر صعوبة على الجسم، ومع ذلك، يشير هذا إلى أن جهازك الهضمي غير قادر على تكييف إفرازاته مع تناسق الوجبة، وهذا خطأ.