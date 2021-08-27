بالفيديو.. لحظة مقتل «حسناء بغداد» نورزان الشمري أمام المارة فى العراق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أظهر فيديو جديد صادر عن مديرية مكافحة إجرام بغداد، لحظة الجريمة التي تعرضت لها «حسناء بغداد» نورزان الشمري من بغداد، حيث ظهرت في الفيديو ملقاة على الأرض، وبحسب بيان أمني فقد تعرضت نوزان للاعتداء في أحد شوارع بغداد قبل أن يتم طعنها عدة طعنات، أمام المارة، وتسقط على الأرض تبحث عن نجدة ثم تفارق الحياة.

لحظة مقتل نورزان الشمري

وبحسب مصادر صحفية عراقية، فقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج «حق نورزان ضحية التحرش»، والذي يطالب بحق الفتاة الحسناء وكل فتيات العراق في العيش في بيئة آمنة، خاصة وأن حسناء بغداد قد دفعت حياتها ثمنا للعنف الممارس في العراق، وطالب نشطاء على السوشيال ميديا بضرورة القبض على الجناة ومحاسبتهم أشد حساب.

وتعرضت نورزان أو نورالهدى الشمري، إلى عنف أسري متكرر بحسب حديث عائلتها لوسائل إعلام، حيث اتهمت خالتها عمًا لها بقتلها بعد أن سبق وهددها بذلك لرفضها الزواج من ابنه، على حد زعمهم، وقال أحد أبناء خالتها، إن نورزان أرسلت له تفاصيل تهديد عمها لها، طالبا من الجهات المعنية الاستعانة بهذه الشهادة أثناء التحقيقات.

وفي ذات السياق لم تصدر أي جهة حكومية أو طبية بيانا حول ملابسات مقتل نورزان، أو كيفية مقتلها، بل كلها تكهنات من عائلتها وكذلك كاميرا التصوير التي رصدت الواقعة لايف، وانتفض على إثرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

رد الداخلية العراقية على مقتل نورزان

وفي ذات السياق، أوضح اللواء سعد معن، مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، في بيان له صدر على إثر قضية نورزان، إنه «منذ اللحظات الأولى من تلقي نبأ مقتل الفتاة، تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل إلى منفذي جريمة قتلها».