ابنة هيفاء وهبي.. زينب فياض تثير الجدل: معقول دي أمها؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كانت زينب فياض طوال سنوات طويلة بعيدة عن الأضواء، وبمجرد ظهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ربطها الجمهور الشبه بينها وبين والدتها الفنانة هيفاء وهبي، وعلاقتهما وكل ما جمع بينهما يوما كان محل جدال وحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا لأحدث ظهور لزينب فياض ابنة هيفاء وهبي، وهي الصورة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا بعد جدل الجمهور حول علاقتها بأمها، وكيف يكون لهيفاء وهبي شابة كبيرة مثل زينب فياض.

أحدث ظهور لزينب فياض ابنة هيفاء وهبي

نشرت زينب فياض صورة لها أمس مرتدية فستان «بينسل»، متوسط الطول وضيق مفتوح من منطقة الصدر مربع، وتركت شعرها منسدلا، وتميز الفستان بأنه نقشة «تايجر»، وهي الإطلالة التي لفتت إليها الأنظار بشدة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور وبجانبها صورة هيفاء وهبي متسائلين عن كيف تكون تلك الشابة ابنة هيفاء وهبي، والتي تبدو في نفس عمرها تقريبا.

تعليقات الجمهور على ظهور زينب فياض الجديد

ويتزامن أحدث ظهور لزينب فياض مع فوتوسيشن جديد لهيفاء وهبي من الساحل الشمالي، وكذلك إقامتها لحفلة غنائية أمس، ما جعل الجمهور يتحدث عن علاقتهما، وكان من بين التعليقات على الصورة، «أيوة يعني حد يفهمنا ازاي دي تبقى بنت دي؟»، و«أيوة طبعا أكيد مامي نحلة عشان تجيب العسل ده كله»، و«مش ممكن يا جدعان دي بنت هيفاء وهبي طيب ازاي حد يقنعنا»، وقالت أخرى، «على اليمين الأم هيفاء وهبي.. وعلى الشمال زينب فياض بنت هيفاء وهبي.. تفتكري وبنتك في السن دا هتحافظي على جمالك زي هيفاء ولا راحت عليكي من دلوقتي»، و«مش عارفية اجبها ليكم ازاي بس دي بنت هيفاء وهبي».

علاقة هيفاء وهبي وزينب فياض

وجدير بالذكر أن هيفاء وهبي أنجبت ابنتها زينب فياض وهي في الـ18 من عمرها، وهي ابنتها من زوجها الأول نصر فياض، ولكن حينما فتح أمامها أبواب الشهرة، وافقت على التنازل عن ابنتها زينب فياض من أجل الدخول عالم الفن، وحصلت حينها على الطلاق، وبدأت مسيرتها الفنية، ومنذ هذا الحين هناك قطيعة بين هيفاء وابنتها ومشكلات متكررة، ولكن مؤخرا تحدثت زينب فياض عن صلح وشيك مع والدتها التي أصبحت جدة لـ3 فتيات هن بنات زينب فياض.