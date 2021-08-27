هل يمكن قراءة القرآن من المصحف دون وضوء؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تلجأ بعض السيدات أحيانا إلى قراءة القرآن من المصحف دون وضوء، وتتساءل بعضهن عن جواز ذلك، وهل تستلزم قراءة القرآن الوضوء أولا، وهو ما أجابت دار الإفتاء عنه عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» في فتوى رقم 5506، وجاء فيها: «يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر، لحديث علي رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنُبٍ، فَأَمَّا الْجنب فَلَا وَلَا آيَة».

أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه، ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعا.

فضل حفظ القرآن الكريم

كما أوضحت دار الإفتاء فضل حفظ القرآن الكريم، فهو سنة متبعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ القرآن الكريم، وكان يراجعه جبريل عليه السلام في كل سنة، كما في مسلم عن فاطمة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين.

وقالت «الإفتاء» إن حفظ القرآن ينجي صاحبه من النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار.

كما تنال به الشفاعة لما ورد في الحديث: «اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه»، ويرفع القرآن صاحبه في الجنة درجات، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها.

وحفظ القرآن سبب الرفعة في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»، رواه مسلم.