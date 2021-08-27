للرجال.. نصائح رياضية قبل وأثناء التمارين «عشان تبقى جيماوي صح»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عادة ما يلجأ الرجال إلى الصالات الرياضية، خاصة في فصل الصيف، للحصول على جسم رياضي مثالي ملائم للخروج بالملابس الخفيفة في الجو الحار، ولكن هناك بعض النصائح على الرجال مرتادي الصالات الرياضية والجيم اتباعها، للحصول على أفضل النتائج من التمارين اليومية وممارسة الرياضة، وفيما يلي تلك النصائح بحسب ما جاء في موقع «صحة الرجال» المتخصص.

نصائح للرجال في الصالات الرياضية

جرب تمارين جديدة

يتمسك الرجال بنفس روتينهم في التمرين لزيادة اللياقة البدنية، لذا يجب عليك استكشاف طرق جديدة وفعالة للقيام بأنواع مختلفة لتحسين المرونة والقوة والتوازن، وعمل رياضة فعالة.

تمرينات زيادة المرونة

هناك اختلافات كثيرة في الجسم بين الرجل والمرأة، واحدة من تلك الاختلافات هو أن المرأة أكثر مرونة من الرجل، والمرونة مهمة للغاية في التمارين الرياضية، لذا احرص على مد عضلاتك بانتظام للمساعدة في التحرك بكفاءة، كما تساعد تلك التمارين على البقاء دون إصابات، ويمكن أن يريح عضلاتك، وبالتالي يقلل من التوتر، ويجب العمل على كفاءة أوتار الركبة للرجال والكتفين وأسفل الظهر أكثر من مناطق أخرى من الجسم.

بعض التمارين يجب تأديتها ببطء

عادة ما يلعب الرجال في الصالات الرياضية بسرعة كبيرة، وذلك لأنهم يميلون إلى امتلاك روح تنافسية عالية، ولكن في بعض التمارين يجب تأديتها ببطء وإلا يؤدي ذلك إلى مشاكل كبيرة، فرفع الأثقال على سبيل المثال، عندما يتم ببطء، فأنت تزيد من مقدار توتر عضلاتك، وفي نفس الوقت تزيد من تدفق الدم، هذا يعني أنك تساعد على تطوير وزيادة كتلة العضلات.

يجب اتباع نهج شامل للياقة البدنية

على الرجال أن يكونوا مثل النساء في تلك النقطة، حيث أنهن أفضل من الذكور في اتباع نهج كلي في اللياقة البدنية، هذا يعني أنهم يشاركون جسديا وعقليا وعاطفيا مع برامج اللياقة البدنية الخاصة بهم، فأساليب التدريب الشامل يمكن أن تحسن اللياقة البدنية.

وهناك مزايا أخرى للنهج الشامل للياقة البدنية، ومن بينها انخفاض مستويات الإجهاد، وتحسين صحة العظام. لذلك، للاستفادة من هذه الفوائد وغيرها، استكشف بعضًا من العديد من تقنيات اللياقة الشاملة المختلفة.

يجب أخد استراحة من الرياضة

واحدة من أهم النصائح التي يجب على الرجال اتباعها للياقة البدنية، هي الراحة والتعافي بشكل صحيح بين الجلسات، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بأنك تفعل أفضل شيء لجسمك، ولكن عدم منحك قسطًا من الراحة بين التدريبات سيؤدي إلى معاناتك من الحرق وفقدان الدافع والضرر بشكل عام أكثر من النفع.

يجب قضاء يوم كامل راحة من الرياضة

عندما تستريح ثم تتدرب مجددا، ستكون أكثر استفادة من التدريب، وهذا يعني أنه يجب أن تأخذ يوم عطلة من التمارين كل يومين إلى ثلاثة أيام كحد أدنى، وتجنب القيام في تلك الأيام بأي مجهود شاق.