رحاب رضوان بعد إحرازها ميدالية فضية جديدة.. 6 معلومات عن لاعبة رفع الأثقال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت المصرية رحاب رضوان، بطلة العالم في رفع الأثقال، إضافة ميدالية جديدة للبعثة المصرية خلال مشاركتها بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، بعد تتويجها بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال لوزن 50 كجم للسيدات، لتنجح في حصد ميداليتها الثانية في البارالمبياد، وتسجل رقما قياسيا بارالمبيا باسمها.

ويستعرض «هُن» في التقرير التالي معلومات عن الرباعة المصرية رحاب رضوان.

معلومات عن رحاب رضوان

تبلغ من العمر 28 عامًا.

من مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

أصيبت وهي رضيعة في عمر عام ونصف بشلل الأطفال، بعد حصولها على حقنة خاطئة.

حصلت على 5 ميداليات ذهب وميدالية فضة.

حصلت على ليسانس آداب قسم إنجليزي عام 2013.

احترفت دوليا في رفع الأثقال عام 2013،

بطولات وميداليات أحرزتها لاعبة رفع الأثقال رحاب رضوان

حصلت رحاب رضوان على عدد كبير من البطولات والميداليات وهي:

- المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة فزاع بدبي عام 2019 بثقل قدرة 117 كيلو جراما.

- المركز الأول والميدالية الذهبية للبطولة الأفريقية بالجزائر 2018 بثقل قدره 120 كيلو جراما.

- المركز الأول والميدالية الذهية ببطولة العالم بالمكسيك 2017 بثقل قدره 113 كيلو جراما.

- المركز الثاني والميدالية الفضية، ودورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 بثقل قدره 104 كيلوجرامات.

- المركز الأول والميدالية الذهبية بطولة فزاع الدولية دبي الإمارات العربية 2016 بثقل قدره 102 كيلو جرام.

- المركز الأول والميدالية الذهبية بطولة فزاع الدولية دبي الإمارات العربية 2015 بثقل قدرة 101 كيلو جرام.

- المركز الأول والميدالية الذهبية بطولة فزاع الدولية دبي الإمارات العربية 2013 بثقل قدره 94 كيلو جرام.

- حصلت على وسام الجمهورية في الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين على التوالي عامي 2016 و2017.