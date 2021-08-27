أعراض متحور دلتا بلس على الأطفال.. ارتفاع درجة الحرارة في المقدمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث كل أم عن أعراض متحور دلتا، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور «دلتا بلس» في مصر، للتعرف على أعراضه حال ظهوره على الأطفال، ويوضح أعراض متحور دلتا بلس على الأطفال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن».

أعراض متحور دلتا بلس على الأطفال

قال الدكتور أمجد الحداد، إن أعراض متحور دلتا بلس على الأطفال هي نفس أعراض فيروس كورونا وتكون مصاحبة لأعراض أخرى طفيفة من بينها:

ارتفاع درجة الحرارة.

آلام العظام.

فقدان حاستي الشم والتذوق.

وتظهر الأعراض على الأطفال في شكل نزلة برد.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أن الأعراض تزداد خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وتتزايد الإصابة والأعراض وتتماثل مع أدوار البرد المعتادة.

الفرق بين أعراض البرد وفيروس دلتا

وأوضح «الحداد» أنه من ضمن أعراض الإصابة بنزلات البرد:

أوجاع في الرأس والحنجرة.

وجع في البطن.

حمى تختفي سريعا.

أعراض الإصابة فيروس دلتا ودلتا بلس

أوجاع حنجرة قوية.

فقدان حاستي الشم وتذوق الطعام.

أوجاع مستمرة في الرأس.

حمى مستمرة.

أوجاع في البطن والكبد.

آلام المفاصل والعضلات.

ضعف في حاسة السمع وأوجاع الأسنان.

وكشفت وزارة الصحة خطورة متحور دلتا بلس على الأطفال، فهو يستهدفهم أكثر من المتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

اتباع الإجراءات الاحترازية

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لاتقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وضرورة البعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي سطح، مناشدة كبار السن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.