الامارات | التلفزيون الأردني يمنع فتاة من الدخول بسبب "ركبتها العارية" .. وأمير من القصر يدعمها :"معك يا روبي" !

شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الأردني يمنع فتاة من الدخول بسبب "ركبتها العارية" .. وأمير من القصر يدعمها :"معك يا روبي" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الأردنية بعد ان نشرت لاعبة كرة السلة الأردنية روبي حبش تغريدة عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، اشتكت فيها من منعها من دخول مبنى التلفزيون الأردني الذي كانت متجهة اليه لاجراء حوار، لكن المسؤولين منعوها من الدخول بسبب ظهور ركبتها العارية من الجينز الممزق. وذكرت حبش في تغريدتها "كان عندي مقابلة على التلفزيون الأردني بس قال ممنوع جينز ممزع.. لأ والمشكلة انو في شب قبلي دخل وكان لابس شورت".

في المقابل تداولت وسائل اعلام أردنية تصريحات لمصدر في التلفزيون الأردني، تفيد بإن لاعبة كرة السلة روبي حبش تم استضافتها في التلفزيون أكثر من مرة كضيفة في برنامج رياضي يبث على شاشة القناة الرياضية، لكن ما حدث اليوم هو أن اللباس الذي حضرت به اللاعبة لا يتناسب مع معايير التلفزيون الأردني والذوق العام للمشاهد لتظهر على الشاشة”، مشدداً على انه لو كانت ترتدي ملابسها الرياضية كونها لاعبة كرة سلة فلا حرج من ظهورها على الشاشة، وبما ينسجم مع معايير للتلفزيون الأردني.

وعلى اثر ذلك نشر أمير من العائلة الأردنية المالكة، وأخ الملك عبدالله الثاني، هو الأمير علي بن الحسين، والذي يشغل منصب رئيس الإتحاد الأردني لكرة القدم تغريدة دعم فيها اللاعبة روبي حبش، وأرفقها بصورة لبنطال ممزوع يرتديه وتظهر منه ركبته وعلق عليها قائلاً : "معك يا روبي!".

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