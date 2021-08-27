دون عناء.. هذه أسهل الطرق لإزالة الدهون من اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بقدر ما نحب مذاق اللحوم، فإن الشيء الوحيد الذي يعيق تناولها في كثير من الأحيان هو وجود كميات كبيرة من الدهون.

ومن خبراء الصحة إلى الأطباء، يُنصح غالبًا بتجنب تناول اللحوم الدهنية، ولكن هناك بعض الطرق والحيل البسيطة التي تساعدك على إزالة الدهون من اللحوم دون عناء، نذكرها لكم وفق ما استعرض موقع "timesofindia".

- غسل اللحم وتنظيفه:

يجب التأكد من غسل وتنظيف اللحم جيدا، وبعد ذلك باستخدام سكين، اكشطي الطبقات الدهنية البيضاء، ونقع اللحم في ماء فاتر مع رشه بالقليل من الملح والكركم.

- سلق اللحم:

هذه بلا شك أسهل طريقة لإزالة الدهون، فقط اغسلي اللحم المنقوع مرة واحدة، وقومي بتصفيته، وضعيه في طنجرة ضغط، وضيفي التوابل والأعشاب، وبعض الماء والملح، ثم تغطية الطنجرة، وبمجرد أن ينضج اللحم بالضغط، صفي المرق باستخدام مصفاة، واتركيه.

وبعد مرور بعض الوقت، يمكنك رؤية طبقة بيضاء فوق المرق، باستخدام ملعقة قومي باخراجها، وتصفية المرق مرة أخرى واستخدامها لطهي الأطعمة الشهية، حيث تعمل مرق اللحم على تحسين المذاق، بالإضافة إلى احتوائها على الفوائد الصحية.

- استخدام الماء المثلج:

هذه الحيلة لإزالة الدهون سهلة للغاية، ما عليك سوى غسل اللحوم وتنظيفها، وبعد ذلك، تسخين مقلاة واغلي به بعض الماء، ثم أطفئ نار البوتاجاز، وضيفي اللحم إلى الماء مع التأكد من غمر اللحم بالماء، ثم أضف القليل من الملح واتركه ليبرد ثم قم بتصفية الماء، ثم إلى هذه المقلاة، يمكنك اسكبي الماء المثلج، وضعي المزيد من مكعبات الثلج، واتركيها لفترة من الوقت، فالثلج يساعد في ترسيخ الدهون وتدريجيًا سوف تطفو الدهون وتظهر كطبقة بيضاء سميكة، وتخرج الطبقة الدهنية، وتغسل اللحم، وتصفي المياه واستخدامها في الطهي.