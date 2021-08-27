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الامارات | أردني ينتحر بطريقتين في اللحظة نفسها : حرق نفسه وقفز عن جسر .. فيديو !

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متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم مواطن أردني اربعيني على حرق نفسه ثم القفز منتحراً من فوق جسر روماني قديم في العاصمة عمان "الجسور العشرة"، وما لبث أن فارق الحياة.

وتم إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة.

وتناقل متابعون على مواقع التواصل الإجتماعي الخبر معلقين ان الرجل انتحر بعد مصادرة بسطة الخضار التي يبيع عليها.

ونشر موقع" جفرا نيوز" مقطع فيديو لسيارات الإطفاء وهي تحاول إطفاء النيران المشتعلة في الجثة بعد قفز صاحبها من فوق "الجسور العشرة".

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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