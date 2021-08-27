ريم سامي وطارق هيمن.. خطوبة بسيطة وراقية في الساحل الشمالي (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصبح الساحل الشمالي في الصيف، قِبلة المقلبين على الزواج والخطوبة، فقبل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن، احتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها وزواجها في الساحل الشمالي، وأمس سجلت ريم سامي واحدة من أجمل حفلات الخطوبة، وذلك أيضا في الساحل الشمالي، وسط حضور كثيف من الأهل والأصدقاء، وتميزت الخطوبة بالبساطة والرقي في آن واحد، وفيما يلي فيديوهات وصور من احتفال ريم سامي بخطوبتها.

لقطات من خطوبة ريم سامي وطارق هيمن

اختارت ريم سامي فستان للخطوبة أبيض بسيط أوفشولدرز فراشة، وفيه كرانيش، كشف عن منطقة الصدر والكتفين، قصير فوق الركبة، ووضعت هيدبيس على راسها بدلا من التاج، وسلسلة بسيطة فضية على الرقبة، فيما اختار خطيبها رجل الأعمال طارق هيمن ارتداء بدلة سمارت كاجوال من اللون الرمادي وتخلى عن ربطة العنق.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عددا من الصور والفيديوهات من حفلة خطوبة ريم سامي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأظهرت اللقطات حضور عدد كبير من نجوم الفن، ومن بينهم هالة سرحان، وبوسي شلبي، أحمد زاهر، وماجد المصري، ووالد العروس سامي عبد العزيز، ووالدتها الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

من هو خطيب ريم سامي

جدير بالذكر، إن طارق هيمن خطيب ريم سامي هو رجل أعمال شهير، يعمل مساعد نائب رئيس إحدى شركات السيارات الكبرى، من محافظة الإسكندرية، ودرس الاتصالات التسويقية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبجانب عمله فهو يمتلك مجموعة كبرى من السيارات، وهو حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل.

مسلسل نسل الأغراب

كانت آخر أعمال ريم سامي مشاركتها في مسلسل «نسل الأغراب» رمضان 2021، مع أحمد السقا وأمير كرارة، وكانت مشاركتها الأولى في مسلسل «البرنس» 2020.