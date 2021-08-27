طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات.. بالشطة والدقة والصلصلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكشري المصري هو الأكلة الشعبية الأولى التي يتناولها الجميع، وتحتوي على كثير من المكونات التي تعطي مذاقا رائعا في النهاية، يعشقه الجميع من المحلات بسبب التفاصيل التي يباع بها، لذا يقدم «هن» طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات بخطوات سهلة وسريعة، مع الشطة ودقة الكشري والصلصلة، بحسب الشيف الست غالية.

مقادير الكشري المصري

كوب عدس بني

نصف كيس مكرونة سباجيتي

نصف كيس مكرونة كوع أو مقصوصة

نصف كيس شعرية

كوب حمص حب

2 كوب أرز مصري

نصف كوب زيت نباتي

كيلو طماطم

نصف كيلو بصل

نصف ملعقة صغيرة شطة حارة

2 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

طريقة عمل الكشري المصري

ينقع الأرز لمدة 20 دقيقة في الماء الدافئ ثم يصفى.

يوضع الأرز في القليل من الزيت النباتي مع القليل من الملح، ويقلب جيداً.

يضاف الماء الساخن إلى الأرز، ويغطى ويترك إلى تمام النضج.

يقطع البصل شرائح ثم يقلب في الزيت النباتي في مقلاة كبيرة الحجم، مع الاستمرار في التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي.

يرفع البصل من الزيت، ثم يصفى جيداً.

يوضع البصل على ورق التجفيف للتخلص من الزيت الزائد.

يسلق العدس في ماء على النار حتى ينضج.

يضاف إليه الكمون والملح بعد النضج، ثم يصفى من الماء.

يضاف إلى العدس القليل من الزيت الذي يتم فيه قلي البصل ويقلب.

تسلق المكرونة في ماء به ملح وزيت ثم تصفى وتشطف.

يضاف إلى المكرونة القليل من الزيت المقلي فيه البصل وتقلب.

تحمر الشعرية في القليل من زيت البصل حتى الحصول على اللون الذهبي، ثم يضاف إليها القليل من الماء حتى تنضج، ثم يضاف إليه الأرز الناضج.

يوضع الحمص والثوم المفروم في الماء في إناء على النار، مع إضافة الكمون، ويسلق الحمص حتى تمام النضج، ثم يضاف الملح ويرفع من على النار.

يتم الاحتفاظ بماء السلق من أجل تحضير دقة الكشري.

طريقة عمل صلصلة الكشري المصري

تعصر الطماطم في الخلاط الكهربائي، ثم تُصفى.

يقلب الثوم المفروم في القليل من زيت البصل، حتى الحصول على اللون الذهبي.

يضاف عصير وصلصة الطماطم إلى الثوم والملح وباقي كمية الثوم.

تخفض درجة الحرارة إلى المتوسطة، وتترك على النار إلى الغليان حتى الحصول على القوام الكثيف.

طريقة عمل شطة الكشري

يجرى تحضير الصلصلة بالطريقة العادية ثم يضاف إليها الشطة الحارة مع التقليب بالملعقة جيداً.

طريقة عمل دقة الكشري

تحضير دقة الكشري يحتاج إلى أخذ القليل من ماء الحمص المسلوق، ويضاف إليه الثوم المفروم وعصير الليمون ويتم التقليب بالملعقة جيداً.

طريقة تقديم الكشري المصري

يوضع الأرز في طبق التقديم وعليه المكرونة ثم العدس ثم البصل المقرمش ثم الحمص.

تضاف دقة الكشري المصري وصلصة الشطة الحارة.

كما يمكن وضع الصلصة والدقة في طبق منفرد، وتقديمه بجانب طبق الكشري المصري.