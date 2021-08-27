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الامارات | 3 أغذية تُعجّل بظهور الشعر الأبيض

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بون - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغذية تُعجّل بظهور الشعر الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من أن بعض الأغذية تُعجّل بالشيب، وظهور الشعر الأبيض.

- على رأس تلك الأطعمة السكر الصناعي؛ إذ يعيق امتصاص الفيتامينات، خاصة فيتامين E وغيرها من العناصر المغذية، ما يعجل بظهور الشعر الأبيض.

- مكسبات الطعم مثل الجلوتامات والألوان الصناعية لها تأثير ضار على بنية الشعر، وتعجل هي الأخرى بظهور الشعر الأبيض.

- الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية يعجل بالشيب؛ نظراً لأن الأمونيا الناتجة عن هضم البروتينات تتحول إلى اليوريا، التي يؤدي وجودها بشكل زائد عن الحد إلى ظهور الشعر الأبيض.

ولتجنب الشيب المبكر ينبغي الإقلال من السكر الصناعي، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة المحتوية على مكسبات الطعم والألوان الصناعية، بالإضافة إلى تناول البروتينات الحيوانية بشكل معتدل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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