الامارات | 3 أغذية تُعجّل بظهور الشعر الأبيض

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغذية تُعجّل بظهور الشعر الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من أن بعض الأغذية تُعجّل بالشيب، وظهور الشعر الأبيض.

- على رأس تلك الأطعمة السكر الصناعي؛ إذ يعيق امتصاص الفيتامينات، خاصة فيتامين E وغيرها من العناصر المغذية، ما يعجل بظهور الشعر الأبيض.

- مكسبات الطعم مثل الجلوتامات والألوان الصناعية لها تأثير ضار على بنية الشعر، وتعجل هي الأخرى بظهور الشعر الأبيض.

- الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية يعجل بالشيب؛ نظراً لأن الأمونيا الناتجة عن هضم البروتينات تتحول إلى اليوريا، التي يؤدي وجودها بشكل زائد عن الحد إلى ظهور الشعر الأبيض.

ولتجنب الشيب المبكر ينبغي الإقلال من السكر الصناعي، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة المحتوية على مكسبات الطعم والألوان الصناعية، بالإضافة إلى تناول البروتينات الحيوانية بشكل معتدل.

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