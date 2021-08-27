الامارات | بعد التحقيق معه بخصوص عيد ميلاده.. الرئيس الأرجنتيني يطلب العفو !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحقيق معه بخصوص عيد ميلاده.. الرئيس الأرجنتيني يطلب العفو ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخضع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز للتحقيق بشأن حفل عيد ميلاد أقامه هو وزوجته العام الماضي بالمخالفة لحظر تجول صارم تم فرضه لوقف انتشار فيروس كورونا. وأقام فرنانديز وزوجته فابيولا يانيز حفلاً ضم حوالي 12 ضيفًا في يونيو 2020.

وظهرت مؤخرا صور للحفل التي يظهر فيها فرنانديز والسيدة الأولى مع ضيوفهم في المقر الرئاسي كوينتا دي أوليفوس.

وكانت الأرجنتين في ذلك الوقت تخضع لحظر تجول صارم. وكان التجمع في مكان مغلق محظور بموجب القرار.

وأصبح الحفل مادة كبيرة للجدل قبيل الانتخابات التمهيدية البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وطلب فرنانديز العفو واعلن تحمله مسؤولية إقامة الحفل.

وعرض الرئيس يوم الخميس التبرع بنصف راتبه لمدة أربعة أشهر لمركز «انستاتيو مالبرين» للأبحاث الطبية كتعويض.

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