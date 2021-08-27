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القصّة الأكبر من المقاس موضة الخريف

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
تتربع القصّة الأكبر من المقاس "Oversize" على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2021/2022 لتمنح المرأة إحساسا بالراحة الفائقة من ناحية وإطلالة متفردة تخطف الأنظار من ناحية أخرى.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنكا مولر- فينكلمان أن القصّة الأكبر من المقاس تعول على الخامات الانسيابية مثل الأورجانزا، كما أنها تلعب على وتر المزج بين الخامات المختلفة مثل التريكو والقطن.
وأضافت مولر- فينكلمان أن القصّة الأكبر من المقاس تبدو رائعة مع الألوان المشرقة كالبرتقالي والأخضر العشبي، بالإضافة إلى ألوان الباستيل الحالمة مثل المشمشي والأصفر الناعم والأزرق السماوي.
وكقاعدة رئيسية: ينبغي تنسيق القطع الأكبر من المقاس مع قطع ذات قصّة ضيقة، وذلك لخلق تباين مثير يلفت الأنظار.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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