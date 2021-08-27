القصّة الأكبر من المقاس موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تتربع القصّة الأكبر من المقاس "Oversize" على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2021/2022 لتمنح المرأة إحساسا بالراحة الفائقة من ناحية وإطلالة متفردة تخطف الأنظار من ناحية أخرى.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنكا مولر- فينكلمان أن القصّة الأكبر من المقاس تعول على الخامات الانسيابية مثل الأورجانزا، كما أنها تلعب على وتر المزج بين الخامات المختلفة مثل التريكو والقطن.

وأضافت مولر- فينكلمان أن القصّة الأكبر من المقاس تبدو رائعة مع الألوان المشرقة كالبرتقالي والأخضر العشبي، بالإضافة إلى ألوان الباستيل الحالمة مثل المشمشي والأصفر الناعم والأزرق السماوي.

وكقاعدة رئيسية: ينبغي تنسيق القطع الأكبر من المقاس مع قطع ذات قصّة ضيقة، وذلك لخلق تباين مثير يلفت الأنظار.