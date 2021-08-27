هذه الأغذية تُعجّل بالشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من أن بعض الأغذية تُعجّل بالشيب، على رأسها السكر الصناعي؛ حيث إنه يعيق امتصاص الفيتامينات، خاصة فيتامين E وغيرها من العناصر المغذية، ما يعجل بظهور الشعر الأبيض.

وأضافت الجمعية أن مكسبات الطعم مثل الجلوتامات والألوان الصناعية لها تأثير ضار على بنية الشعر، وتعجل هي الأخرى بظهور الشعر الأبيض.

كما أن الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية يعجل بالشيب؛ نظرا لأن الأمونيا الناتجة عن هضم البروتينات تتحول إلى اليوريا، التي يؤدي وجودها بشكل زائد عن الحد إلى ظهور الشعر الأبيض.

ولتجنب الشيب المبكر ينبغي الإقلال من السكر الصناعي والابتعاد عن الأطعمة المصنعة المحتوية على مكسبات الطعم والألوان الصناعية، بالإضافة إلى تناول البروتينات الحيوانية بشكل معتدل.