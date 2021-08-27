انفصال شبكية العين يهدد هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن خطر انفصال شبكية العين يرتفع لدى بعض الأشخاص، ألا وهم: مرضى السكري والأشخاص المصابين بقِصر النظر وكذلك الأشخاص المصابين بضعف خلقي في العين.

وأوضحت الرابطة أن أعراض انفصال شبكية العين تتمثل في رؤية ومضات ضوئية وبقع سوداء متحركة في عين واحدة؛ حيث يشعر المريض كما لو كان هناك ستار ينسدل أمام الصورة أو يرتفع جدار أمامها.

ويجب استشارة الطبيب بمجرد ملاحظة هذه الأعراض وذلك للحد من خطر فقدان البصر.

وأضافت الرابطة أنه يمكن علاج الانفصال البسيط في الشبكية من خلال أشعة الليزر، مشيرة إلى أن العلاج بالليزر عند الإصابة بثقوب وتشققات صغيرة لم تتطور بعد إلى انفصال كامل بالشبكية لا يستلزم بقاء المريض داخل المستشفى.

أما إذا حدث انفصال كامل لشبكية العين، فسيلزم حينئذٍ إجراء جراحة يتم خلالها إعادة الشبكية إلى موضعها الأصلي، كي يتم إمداد الخلايا البصرية بالعناصر اللازمة لها ويستعيد المريض قدرته على الإبصار.