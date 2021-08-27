«أهلي وزمالك حبايب».. «مصطفى» وزوجته ينبذان التعصب بفيديوهات كوميدية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زواج مشجع أهلاوي من مشجعة زملكاوية، قد يشعل المنزل بالتعصب الكروي، خاصة إذا كان كل منهم منحاز لفريقه بشكل كبير، إلا أن الزوجين الأهلاوي مصطفى عبدالرحمن، والزملكاوية دينا حامد، قررا سياسة مختلفة داخل منزلهما تتبنى «نبذ التعصب»، وإبراز الفكرة في مقاطع فيديو كوميدية على صفحتهم بموقع «فيس بوك».

أجواء المباريات في منزل زوجين أهلاوي وزملكاوية

ويشاهد كل من الزوجين مباراة فريقة في غرفة منفصلة عن الآخر، خاصة في اللقاءات الحاسمة، التي تلعب في نفس التوقيت، بينما في لقاءات الأهلى والزمالك معًا، يشاهد الزوج المباراة خارج المنزل، وتشاهده الزوجة بالداخل؛ لمنع التعصب بينهما، حسبما ذكرا لـ«الوطن»، أما في اللقاءات العادية لأي فريق منهم، يشاهداها معًا، ويحللاها بموضوعية وتفاهم.

فكرة فيديوهات الزوجين لمنع التصعب

ومع الوقت، استطاع الزوجين نبذ التعصب الكروي بينهما، وقررا عمل مقاطع فيديو تحث على ذلك، إذ كانت فكرة الزوجة: «لقيناه جاب مشاهدات وتعليقات كتير على فيس بوك وتيك توك في أول يوم»، وهو ما دفعهما إلى التحضير لتنفيذ الفكرة بشكل أكثر احترافية، وتحليل كل مباراة في للفريقين في الدوري بالموسم المقبل، بشكل كوميدي وموضوعي بينهما.

الشتائم والتعصب بشكل عنيف بين جمهور الأهلي والزمالك، دفع الزوجة الزملكاوية إلى فكرة مقاطع الفيديو مع زوجها الأهلاوي، واستبدال «تيشرتات» الفريقين معًا، لافتة إلى أنها احتفلت بفوز القلعة البيضاء في المنزل بالأغاني، وشاركها زوجها في الاحتفال: «كنا هننزل نحتفل في الشارع بس الزحمة كانت كتير».

مواقف شهدت تعصب بين الزوجين في مباريات الأهلي والزمالك

في بداية الأمر، لم يخلو منزل الزوجين من التعصب الكروي، مستعيدين ذكرى مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي، والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح، ما خلق حالة من التعصب بين الزوجين، بحسب «مصطفى»: «اتعصبت جامد يومها ونزلت من البيت»، وكذلك مباراة النهائي الإفريقي، التي أدخلت الزوجة في حالة من البكاء: «رضيتها بكلمتين وبعدين قولتلها الأهلي فوق الجميع والقاضية ممكن»، بطريقة فكاهية لإخراج زوجته من حالة الحزن.

«التعصب عندنا له سقف»، بهذه الكلمات عبر الزوجين عن حالة التشجيع في المنزل لكل فريق منهم، إذ يحافظون على مشاعر بعضهما البعض، ويبارك كل منهم للآخر في حالة فوز فريقه: «حتى لما بنحفل بيكون بالهزار والضحك مش بالخناق»، فضلا عن تركهم الحرية لأطفالهم تشجيع ما يفضلون.