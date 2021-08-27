10 معلومات عن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين: تكشف 3 أمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر مبادرة العناية بصحة الأم والجنين من المبادرات المهمة التي شهدتها مصر مؤخرًا، والتي تهدف للحفاظ على صحة الأم والجنين والوقاية من الأمراض المعدية.

الدكتور فوزي فتحي، مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، تحدث خلال تصريحات تلفزيونية للإعلامية ندى رضا في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، عن هذه المبادرة والتي تعتبر امتدادًا لمبادرة 100 مليون صحة لتوجه الدولة للاكتشاف المبكر للأمراض ومنع مضاعفاتها وعلاجها مبكرًا.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

أبرز المعلومات التي ذكرها مدير المبادرة نرصدها لكم كما يلي:

1- هذه الأمراض إذا لم يتم اكتشافها يكون لها مضاعفات خطيرة على الأم ومعدل عالي للانتقال للجنين، ويعاني الجنين ويتعرض لمضاعفات تصل للوفاة.

2- الكشف المبكر عن هذه الأمراض يجعلنا نتجنب وصول الجنين لمرحلة خطيرة، وكذلك تجنب إصابة الأم بأي أضرار.

3- يتم عمل اختبار حمل للتأكد من صحة حملها، ثم فتح كراسة متابعة حمل وقياس للضغط والوزن والسكر.

4- الأمراض التي تسعى المبادرة لاكتشافها هي نقص المناعة المكتسبة والفيروسات الكبدية بي والزهري.

5- من خلال المبادرة يتم كتشاف أمراض السكر والضغط عند الحامل وبعض الأمراض الأخرى التي تؤثر على الجنين مثل الأنيميا.

6- عدم اكتشاف هذه الأمراض يجعل نسبة انتقالها للجنين تصل لـ50%، وعند اكتشاف هذه الأمراض المعدية مبكرًا يتم عمل تدخلات وقائية في مراكز إحالة متخصصة وتحصل على علاج وإجراءات وقائية تخفض نسب احتمالات انتقال هذه الأمراض للجنين لأقل من 1%.

7- مبادرة العناية بصحة الأم والجنين مبادرة دائمة وليست لها مدة معينة، وتستهدف المبادرة مليون ونصف امرأة حامل سنويًا.

8- تخضع المرأة للفحص ضمن هذه المبادرة في كل مرة حمل.

9- الخدمة موجودة حاليا في مراكز وحدات الرعاية الأولية ويمكنهم الاستفادة من خدمات المبادرة عند التوجه لأقرب وحدة صحية تابعين لها.

10- عند إصابة الطفل بأي مرض وانتقال العدوى له، يخضع لبرتوكول العلاج منذ طفولته لتجنب مضاعفاتها.