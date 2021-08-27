هذه الأعراض تنذر بسرطان الدم لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن أسباب إصابة الأطفال بسرطان الدم (اللوكيميا) غير معلومة على وجه الدقة، ولكن الأطباء يرجحون أنها ترجع إلى عوامل وراثية أو اضطرابات جينية مثل متلازمة داون وكذلك الأمراض، التي تتسبب في ضعف المناعة، بالإضافة إلى بعض العوامل البيئية مثل التعرض للإشعاع وبعض المواد الكيميائية.

وأوضحت الرابطة أن أعراض إصابة الأطفال بسرطان الدم تتمثل في شحوب الوجه والبقع الزرقاء على الجلد والضعف العام وتراجع القدرة على بذل المجهود وقصر النفس والحمى والتعرق الليلي والميل إلى النزيف مثل نزيف اللثة ونزيف الأنف وتورم العقد الليمفاوية وكثرة الإصابة بالأمراض المعدية.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء فحوصات الدم اللازمة. ويتم العلاج بواسطة العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وزراعة الخلايا الجذعية.

وأشارت الرابطة إلى أن فرص النجاة تكون جيدة لدى النوع المعروف باسم "لوكيميا الأرومة اللمفاوية الحادة" بخلاف النوع المعروف باسم "اللوكيميا النخاعية الحادة"