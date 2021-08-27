أخطاء قد تؤدي إلى انفجار زجاج فرن البوتجاز بشكل مفاجئ.. تجنبي حدوثها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

داخل المنازل قد يتعرض العديد من النساء إلى موقف صعب وخطر للغاية، وذلك عند حدوث انفجار مفاجئ لزجاج فرن البوتجاز، ما يسبب شعورًا بالذعر، وعدم كيفية حسن التصرف مع هذا الموقف حينها.

أسباب انفجار زجاج فرن البوتجاز

وخلال هذا التقرير، يستعرض «هن»، أسباب حدوث انفجار مفاجئ لزجاج فرن البوتجاز، وفقًا لموقع «stevenage» كي تتجنبي التعرض لهذا الموقف العصيب.

- وجود تشققات دقيقة تتطور وتزداد مع مرور الوقت.

- تستخدم غالبية الأفران الحديثة الزجاج المقسّى، وهو نوع من الزجاج يتم تصنيعه في درجات حرارة عالية للغاية ثم يتم تبريده بسرعة، إذ تتسبب هذه العملية في جعل الزجاج المقسى أقوى بأربع مرات من الزجاج العادي، لكنه ينفجر عند تعرضه للضغط المستمر.

- استخدام أنواع خاطئة من منتجات التنظيف عند تلميع الزجاج.

- قد يؤدي وضع طبق بارد على باب الفرن الساخن إلى تقلص الزجاج وتمدده بسرعة، مما يؤدي إلى ضعفه وتهشمه.

- قد يتلف زجاج الفرن أثناء النقل.

- قد يتضرر زجاج الفرن نتيجة النقل أو التركيب غير الصحيح.

- قد تكون هناك عيوب في الأصل نتيجة لأخطاء التصنيع.

كيفية منع زجاج باب الفرن من التحطم

- لا تغلقِ باب الفرن.

- تجنبي وضع الأطباق أو المقالي على باب الفرن.

- حاولي تجنب صدم باب الفرن بالمقالي أو أي أدوات مطبخ أخرى.

- تأكدي من دفع جميع رفوف الفرن حتى النهاية قبل إغلاق باب الفرن.

- استخدمِي فقط منتجات تنظيف الفرن الزجاجية الموثوق بها.

قواعد هامة عند تنظيف الزجاج

عند تنظيف الزجاج، اتبعِي دائمًا القواعد التالية:

- تأكدِي من إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن المنطقة باستخدام القفازات.

- كنس القطع باستخدام مجرفة وفرشاة.

- لا تحاولِي أبدًا تنظيف الزجاج المكسور بالمكنسة الكهربائية.

- استبدال أبواب الفرن الزجاجية بأخرى من مواد آمنة.

- إذا انفجر باب فرنك الزجاجي، فاستبدليه بزجاج مناسب تمامًا وعالي الجودة.