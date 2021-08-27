8 أدوات تسهل عملك في المطبخ.. تعرفِ عليها

القاهرة - سمر حسين - ماما

تختلف أدوات الطهي داخل المطبخ وتتعدد استخداماتها المختلفة، التي يمكن الاعتماد عليها لإنجاز المهام المختلفة، ومن خلال السطور التالية نذكر أهم الأدوات التي تسهل المهام اليومية، حسب ما ذكر موقع «سي بي سي سفرة».

أدوات تسهل عملك داخل المطبخ

قاطعة الفاكهة

لا تتمكن هذه القطعة من تقطيع الفاكهة الصلبة مثل التفاح فقط، بل تتمكن من تقطيع الخضروات مثل المشروم.

الأعواد الخشبية

لا تقتصر الأعواد الخشبية على تسوية اللحوم والكفتة والشيش طاووق، ولكن يمكن الاعتماد عليها لتثبت الخضروات حتى تقطع شرائح رفيعة بسهولة.

الأكياس والزجاجة

من الأفكار السريعة التي يمكن استغلالها لسكب الحبوب، فقد يوضع بها الطعام المطلوب وتغلق لتحفظه لحين استخدامه بسهولة، كل ما نحتاج فعله قطع الجزء العلوي من الزجاجة وتركيبه في كيس بلاستيكي.

غطاء زجاجة الزيت

يجب الحفاظ عليها وعدم القائها في القمامة عند فتح الزجاجة، حتى تسهل استخدام الزيت وتمنع سكبه بل تساعده على تدفقه بالتدريج.

مضرب البيض

يمكن استغلال مضرب البيض بشكل مختلف ليكون قطاعة فاكهة مثل ثمرة الكيوي، كل مانحتاج إليه لتقطيعها وتقديمها هو تقسيم الثمرة إلى نصفين ومن ثم تغرس أداة مضرب البيض في كل نصف حتى تصل إلى القشرة وتحرك حتى يخرج الكيوي.

ورق الألمونيوم

يمكن استخدام ورق الألمونيوم بشكل مختلف يساعد على كشط وتقشير ثمار الخضروات بسهولة دون فقدان جزء منها عند تقشيرها الخاطىء مثلما يحدث مع الجزر.

أواني التخزين «طقم الثلاجة»

من الأطقم التي لايمكن الاستغناء عنها لحفظ الطعام ومعروفة باسم «أطقم الثلاجة»، فغالبا مايتم استخدامهم لتخزين بقايا الطعام ووضعه في الثلاجة.

أدوات الطهي

والمقصود بها الملاعق الخشبية والاستانلس والتيفال وأدوات التقليب وأسطوانة فرد العجين وأداة نزع الطعام مع الزيت، والمضرب اليدوي، الملاعق ذات الأخرام إلى جانب السكاكين بأنواع وأحجام مختلفة، ولكل نوع استخدام معين.