بطريقة بسيطة.. اعرف هل السمك يحتوي على بطارخ أم لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البطارخ من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، نظرا لمذاقها المميز، واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان.

وتوضح الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" بموقع "فيسبوك"، أن البطارخ هي مبيض الأسماك، وعند وصول البيض لمرحلة النضج، وتجمعه في المبيض داخل جسم السمكة ينتج لنا الكافيار Caviar، الذي يعتبر سلعة للأثرياء وأشهر أنواعه الإيراني والروسي.

والبطارخ المرملة أو الخشنة في الرنجة أو البوري هي مبيض السمكة، وتباع بأسعار مرتفعة جدا، وتعد بورسعيد من أشهر المدن في تمليحها وصناعتها ليس فقط عربيا بل عالميا.

أما البطارخ الناعمة التي يحبها الكثير من الأشخاص، تعد خصية الأسماك الذكور، وهي ليست من الأساس بطارخ.

وإذا كنت ترغبين في معرفة هل السمكة تحتوي على بطارخ خشنة أم خصية ناعمة، فذلك عن طريق الضغط على بطن السمكة من الخارج، فإذا كان ملمس البطن لينا، إذ فهي تحتوي على الخصية، التي تسمى عند بعض الأشخاص بطارخ ناعمة، وإذا كانت بطن السمكة ناشفة منتفخة، فهي تحتوي على البطارخ المرملة.

ما فوائد البطارخ؟

تحتوي على السيلينيوم، وأحماض أوميجا 3، وفيتامين ب، وفيتامين د، والحديد، والماغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم ولذلك هي تعمل على:

- الحفاظ على صحة القلب.

-تقليل أعراض التهاب المفاصل.

- تعزيز صحة العين.

- تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

- تحفيز وظائف المخ.

- انخفاض خطر متلازمة التمثيل الغذائي.

- تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

- تقوية العظام.

- تحسين وظائف الأعصاب.

- علاج الالتهابات.

ومن الضروري عدم الإفراط في استهلاكها، وذلك لاحتوائها على تركيزات عالية من الدهون والصوديوم، والأملاح ما يهدد صحة الكلى والكبد، وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.