باليورو.. سعر غير متوقع لفستان هيفاء وهبي الأخير في الساحل الشمالي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بقوام ممشوق وبشرة باللون البرونزي، خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار خلال ظهورها الأخير بإحدى القرى الشهيرة بالساحل الشمالي، وذلك عبر خضوعها لجلسة تصوير مميزة، ظهرت من خلالها بإطلالة أنثوية جذابة.

واعتمدت الفنانة اللبنانية على إطلالة صيفية بسيطة ومميزة، حيث اختارت فستانًا «فلوري» فاتح اللون، له فتحة واسعة عند الصدر، تميز بأنه بنصف أكمام مروحية، مع فتحة هوليود الشهيرة، وجاء متوسط الطول.

كما اعتمدت الفنانة على «سليبر» باللون الموف، وكعب عالِ، مع تسريحة شعر «ضفيرة» ومكياج لامع بسيط، وطبيعي.

سعر إطلالة الفنانة هيفاء وهبي

وبالبحث عن سعر فستان الفنانة الأخير، التي تألقت به في مراسي، وُجد إنه من توقيع «houseofcb» وجاء سعره 129 يورو، بما يعادل 2380 جنيه مصري، حسب الموقع الرسمي لـ«براند»

وأحيت اللبنانية، أمس، حفلًا في العلمين الجديدة، عقب فترة طويلة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية في مصر، وشهد حضور عدد كبير من مشاهير نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، على رأسهم الفنان أكرم حسني، والإعلامية بوسي شلبي التي قدمتها للجمهور.

أحدث أغنيات هيفاء وهبي

يذكر أن أحدث أغنيات هيفاء وهبي، كانت دويتو «لو كنت» مع أكرم حسني، التي تجاوزت خلال الأيام الماضية حاجز 26 مليون مشاهدة، وتصدرت موقع «يوتيوب»، والأغنية من إخراج حسام الحسيني، وهو من كلمات ولحن أكرم حسني وتوزيع توما.