العنب الداكن والفاتح.. أيهما أفضل للجسم؟

القاهرة - سمر حسين - يحتوي العنب على العديد من المعادن والفيتامينات، ويعد من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، حيث يمتاز بطعمه الرائع، ويعتبر من الفواكه الصحية لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية، ويتسائل البعض عن أكثر أنواع العنب فائدة الفاتح أم الداكن كما ذكرها موقع «healthy line».

أكثر أنواع العنب فائدة للجسم

وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال، أن العنب يعد كنزًا من المعادن والفيتامينات، لاحتوائه على البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والحديد والفوسفور وفيتامينات «B» مثل حمض الفوليك، كما أنه يمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها على نحو سريع بفضل محتواه العالي من الجلوكوز وسكر الفاكهة.

وواصلت أنه يحتوي على مزيد من الألياف الغذائية وأحماض الفاكهة، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الأمعاء، مؤكدةً أن الألوان الداكنة للعنب الأحمر والأزرق الداكن أفضل من الألوان الفاتحة الأخضر والأصفر، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من العناصر التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات.

فوائد العنب للجسم

وأوضحت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، العديد من الفوائد للعنب كالتالي:

- الحماية من الأمراض السرطانية:

يحتوي العنب على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية، منها سرطان القولون والثدي والمعدة.

- ضبط مستوى ضغط الدم:

يعمل العنب على ضبط مستوى ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، الذي يعمل على التعامل مع الأملاح في الجسم.

- تقليل آلام الركبة:

يعمل العنب على تقليل آلام الركبة، خاصة الناتجة عن التهاب المفاصل.

- تقوية الجهاز المناعي:

يساعد العنب بأنواعه على تقوية الجهاز المناعي ويحارب الالتهابات البكتيرية والفيروسية، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، لذلك يعتبر من الفواكه المفيدة لمواجهة الفيروسات المختلفة.

- تحسين الذاكرة:

يساعد العنب على تحسين القدرات العقلية وتقوية الذاكرة، حيث يحمي من أمراض الزهايمر.

- يساعد على محاربة الشيخوخة.

وأضافت أثناء حديثها لـ «هُن»، أن من أكثر الأنواع المفيدة العنب ذات اللون الداكن لاحتوائه على العديد من العناصر المفيدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم.