5 عادات يومية تُضعف مناعتك دون أن تدري.. انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

من الضروري الاهتمام بالجهاز المناعي باعتباره حائط الصد الأول أمام غزو الفيروسات والبكتيريا.

وجعلنا فيروس كورونا نُفكر بشكل ضروري في حماية وتحسين المناعة، ضد الفيروس الذي احتاج العالم دون رادع لأكثر من سنة.

وهناك العديد من العادات اليومية التي نقوم بها يمكن أن تضعف المناعة دون أن ندري، نعرضها لكم على النحو التالي كما ورد في موقع "eatthis".

1- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم:

خلال النوم تقوم أجهزة الجسم بإصلاح نفسها، وعندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة، لا يحصل قلبك وعقلك وجهازك المناعي على شفاء كافِ.

وربطت مجموعة متزايدة من الأبحاث بين النوم السيئ ومجموعة من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب وألزهايمر.

ويجب أن يحصل البالغون على سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

2- عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د:

قد يؤدي عدم كفاية مستويات فيتامين د في الدم إلى الإضرار بجهاز المناعة لديك، وينصح خبراء الأمراض المعدية في البلاد، إذا كنت تعاني من نقص في الفيتامين فإن ذلك سيكون له تأثير على قابليتك للإصابة بالعدوى.

3- الجلوس وحيداً:

الشعور بالوحدة، يؤدي إلى استجابة الإجهاد التي تسبب التهابًا في الجسم، ما قد يؤدي إلى إضعاف القلب والجهاز المناعي والدماغ، ولقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالوحدة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف، للحفاظ على أداء جسمك في أفضل حالاته، ابذل جهدًا للبقاء على اتصال بالآخرين كل يوم.

5 - الضغط المستمر:

حاول أن تتجنب أو تخفف من التوتر الشديد، والذي نعلم أنه يمكن أن يؤثر أحيانًا على جهاز المناعة، إذ يؤدي الإجهاد المزمن إلى إنتاج الدماغ المزيد من هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي له عدد من الآثار الجسدية السلبية، بما في ذلك ضعف المناعة.

ووفقًا للعديد من الدراسات، فإن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن هم أكثر عرضة لنزلات البرد والالتهابات الفيروسية مثل الأنفلونزا، كما يخبر الكورتيزول الزائد الجسم أن يخزن الدهون في أخطر الأماكن، والأكثر خطورة، في البطن.