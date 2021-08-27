ابنة هيفاء وهبي ترتدي نفس فستان والدتها.. من اﻷجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشرت زينب فياض ابنة المطربة هيفاء وهبي صورا لها على حسابتها الخاصة بـ"فيسبوك" و"إنستجرام"، وكانت ترتدي فستانا بنقشة التايجر يشبه الذي ارتدته والدتها من قبل، حيث دائما ما تحب زينب إثارة الجدل حول والدتها، وخاصة بسبب الشبه الكبير بينهم.

وبدأ الجمهور في مقارنة الصورتين ببعض ومن اﻷجمل بينهم، وانهالت عليهم الكثير من التعليقات وكان من أبرزها "لا دي مامتك أصغر منك" "متحاوليش تنافسيها هتروحي فيها فين دي".

وارتدت زينب فستانا ضيقا، مصنوع من نقشة التايجر، تميز قصته، بأنه كات، ومكشوف من عند الصدر، وضيق، ما أبرز جمالها ورشاقتها، ونسقت معه شنطة باللون اﻷسود، وحذاء شفاف بكعب عالي.

وزينت اﻹطلالة بإكسسورات مكونة من، حلق وسلسلة وساعة، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدل على كتفيها.