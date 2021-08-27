توقعات الأبراج اليوم 27-8-2021: أفكار رائعة لـ الثور ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل

قد تثقل كاهلك عاطفيًا بالمشاعر العاطفية والذكريات التي تربطك بالماضي.

برج الثور

قد يسير عقلك في العديد من الاتجاهات المختلفة، بأفكار رائعة حول كيفية القيام بالأشياء.

برج الجوزاء

لا تتردد في تقديم أفكارك، قد تكون الأمثلة الخاصة بك متطرفة، لكن مبادئك سليمة.

برج السرطان

يجب أن تكون في مزاج جيد، على الرغم من أنك قد تواجه صعوبة في التعبير عن نفسك

برج الأسد

لا يزال أمامك طريق طويل، بغض النظر عن الأهداف التي حققتها حتى الآن

برج العذراء

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم دفعك لإشراك نفسك بشكل وثيق مع الآخرين.

برج الميزان

قد ينزعج الناس من أنك تتبع دائمًا قيادة شخص آخر بدلاً من أخذ زمام المبادرة، حاول أن تكون أكثر حزمًا

برج العقرب

قلبك جاهز للطيران لكن شيئًا خارج عن إرادتك يبقيك في مكانك.

برج القوس

لا يمكنك جعل الأشياء تسير بالطريقة التي تريدها، حاول ألا ترفع سقف توقعاتك

برج الجدي

قد يكون من الصعب عليك الحفاظ على انضباطك الذاتي، فطبيعتك الطفولية تريد الخروج واللعب

برج الدلو

اطرح الموضوعات السياسية على مائدة العشاء وامنح الجميع فرصة للتحدث حول هذه المسألة

برج الحوت

قد تكون خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعرك اليوم هذا شيئًا نادرًا بالنسبة لك.