معلومات عن ركين سعد بطلة «مدرسة الروابي».. والدتها مصممة مجوهرات «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بشعر أسود كثيف، ولوك أشبه بتسريحات شعر فتيات اليابان، مع بيرسينج من الفضة موزع على أنفها وفمها وآذنها، خطفت بهم الأنظار، وأحمر شفاه داكن للغاية، تألقت الفنانة الأردنية ركين سعد، التي جسدت شخصية «نوف» بالمسلسل الأردني الشهير مدرسة الروابي للبنات.

ركين سعد تعتبر «أيقونة» الفتيات لاستلهام الموضة منها، فكلما بدلت تسريحة شعرها، باتت بملامح مختلفة، كأنها شخص آخر، وهو ما يلفت الأنظار لها دومًا.

وسرعان ما تصدر اسم ركين سعد موقع التواصل «فيس بوك»، وحديث متابعي الموقع ومستخدميه عن إطلالتها المختلفة.

10 صور تعرف منهم على ركين سعد بطلة «مدرسة الروابي»

من هي ركين سعد.. صاحبة شخصية نوف؟

وأبرز المعلومات عن ركين سعد وفق موقع peoplepill تأتي كالتالي:

- ابنة الإعلامي سعد السيلاوي.

- والدتها فنانة ومصممة مجوهرات روابي أبو غزالة.

- بدأت التمثيل بالمسرح في سن العاشرة خلال دراستها في مركز الفنون الأدائي.

- حصلت على شهادة بكالوريوس دراما من جامعة «إكسيتر» البريطانية، وشاركت في العديد من ورشات العمل وكورسات التمثيل في السينما والتلفزيون في مونتريال.

- هاجرت إلى كندا بصحبة عائلتها قبل أن تعود مجددًا للأردن.

- أول تجربة تمثيل لها في التلفزيون مشاركتها في مسلسل «بوابة القدس».

- شاركت في عديد من الأعمال المصرية، على رأسها مسلسلي «واحة الغروب»، و«بالحجم الكبير»، وفيلم «العارف».

- صرحت الفنانة الأردنية الشابة، خلال لقاء سابق لها في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «cbc»، أنها حصلت على دورات تدريبية في التمثيل بكندا بعد هجرة أهلها، وعادت إلى الأردن لبداية مشاوارها التمثيلي.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات

وتدور أحداث مسلسل مدرسة الروابي للبنات، الذي يعرض من خلال منصة «نتفليكس» حول مجموعة من الفتيات يتنمرن على أخرى معهن بالمدرسة، ما يدفعها للانتقام منهن بطريقة شيطانية.

ويشارك في العمل مجموعة من الفتيات الصاعدة، من بينهن، ركين سعد، نور طاهر، أندريا طايع، يارا مصطفى، وذلك بالمشاركة مع كل من الفنانتين القديرتين نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة.