الامارات | أين تذهب.. «ديرفيلدز مول» يعيد افتتاح نادي دير كلوب للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «ديرفيلدز مول» يعيد افتتاح نادي دير كلوب للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ «ديرفيلدز مول»، أحد أبرز مراكز التسوّق والترفيه في أبوظبي، أمس، إعادة افتتاح «دير كلوب»، نادي الأطفال المحبب، مجاناً أمام الأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة.

وسيتمكّن الأطفال من التسجيل في منصة «دير كلوب» في «ديرفيلدز مول»، حيث سيحصلون على مجموعة من البالونات والهدايا المجانية.

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