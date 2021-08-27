الامارات | «أين تذهب.. الحظيرة».. عشاء تحت النجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «أين تذهب.. الحظيرة».. عشاء تحت النجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مطعم الحظيرة الصحراوي، المستوحى من الليالي العربية في منتجع باب الشمس، لإضافة بعض الإثارة إلى أمسياته، من خلال عرض الصيف الجديد.

حيث بإمكان الزائر استكشاف فنون ونكهات شبه الجزيرة العربية وسط الكثبان الرملية الساحرة لأكثر المنتجعات الصحراوية المفضلة في الإمارات. والانغماس في الثقافة العربية الحقيقية داخل أسوار الحصن التقليدي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news