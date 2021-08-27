الامارات | نادي تراث الإمارات يُطلق برنامج «صناعة الحرف التراثية»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي تراث الإمارات يُطلق برنامج «صناعة الحرف التراثية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي تراث الإمارات، أول من أمس، برنامج «صناعة الحرف التراثية» الافتراضي الذي تقدمه إدارة القرية التراثية التابعة للنادي، وتعرض من خلاله ورشاً للحرفيين التراثيين عن الصناعات التقليدية تبين مراحل العمل وخطواته.

وقال محمد عبدالله المهيري، مدير إدارة القرية التراثية، إن النادي يواصل جهوده في نشر التراث الوطني والمحافظة عليه، وتعزيز الهوية الوطنية، ونشر الوعي الفكري والثقافي، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور للوصول إلى الفعاليات الفنية عبر الإنترنت والحفاظ على التواصل مع المتابعين والمهتمين بالتراث، من خلال العديد من البرامج والفعاليات الافتراضية، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المهيري أن برنامج «صناعة الحرف التراثية»، جاء لتسليط الضوء على الإرث الذي تركه لنا الأجداد من حرف وصناعات تقليدية، ويضم البرنامج مجموعة من الورش التي يعرض فيها الحرفيون المهارات التقليدية كصناعة الأواني الفخارية، نقش الخشب، الغزل والنسيج، صناعة الجلود، وغيرها من الحرف اليدوية المختلفة.

وخصصت أولى حلقات البرنامج لصناعة «البشوت» التي يتم حياكتها داخل القرية التراثية، وتعد إحدى الحرف التراثية الأساسية، و«البشت» هو رداء رجالي من القماش يلبس فوق «الكندورة»، يمنح مرتديه أناقة ومظهراً رسمياً، وتضمنت الحلقة شرحاً تفصيلياً لصناعة «البشت» وأنواعه.

وسيتم بث حلقات البرنامج يوم الثلاثاء من كل أسبوع على قناة نادي تراث الإمارات على «يوتيوب»، وعلى حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي.

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