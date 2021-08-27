الامارات | أين تذهب.. «آي إم جي عالم المغامرات».. تحتفل بالذكرى الـ 5 لتأسيسها

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «آي إم جي عالم المغامرات».. تحتفل بالذكرى الـ 5 لتأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر وجهة ترفيهية مغلقة ومكيفة في العالم، عن انطلاق احتفالاتها السنوية بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها، حيث دعت أكبر مدينة ملاهٍ داخلية في العالم ضيوفها لزيارة مرافقها الترفيهية، لمشاركتها الاحتفالات الرائعة والفعاليات الترفيهية التي ستفوق توقعاتهم.

ويتمحور شعار فعاليات «آي إم جي» حول الرقم «5» احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة على تأسيسها وذلك بأنشطة ترفيهية رائعة تستمر على مدار خمسة أيام تشمل عروضاً غنائية، تضم نخبة من الراقصين الأوروبيين والمكسيكيين وراقصي بوليوود، إضافة الى جولات ترفيهية فريدة من نوعها. وسيحظى محبو المغامرات وزوار مدينة الملاهي من جميع الأعمار بتجربة مليئة بالإثارة والحماس.

وتماشياً مع شعار الاحتفالات «5»، ستقدم متاجر التجزئة خصومات وتخفيضات مميزة تراوح بين 5 و55%، وإصدار خاص من القمصان تخليداً للذكرى الخامسة، إضافة الى ذلك، ستعمل مدينة الملاهي لساعات متأخرة من الليل حتى الساعة 11 مساء اليوم الجمعة، كما ستوفر «آي إم جي» للضيوف فرصة كتابة أمنياتهم لعيد ميلادهم على حائط الأمنيات.

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