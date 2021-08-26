طبيب يوضح الفرق بين أعراض البرد وفيروس دلتا.. «ضعف السمع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتشابه اعراض نزلات البرد وفيروس دلتا، ولا يتمكن البعض التفرقة بينهما، فعند الإصابة بنزلة البرد يعتقد البعض أنها اشتباه إصابة بالفيروس، وبعد تزايد الحديث حول دخول المتحور لفيروس كورونا إلى مصر، تختلف اعراض الإصابة بنزلات البرد عن فيروس دلتا.

وقال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إن هناك فروقًا يمكن التمييز بينها عند الإصابة بنزلات البرد واشتباه فيروس دلتا، ومن أعراض الإصابة بنزلات البرد كما ذكرها أثناء حديثه لـ «هُن».

أعراض الإصابة بنزلات البرد

أوجاع في الرأس والحنجرة.

أوجاع في البطن.

ظهور حمى تختفى سريعا.

أعراض الإصابة فيروس دلتا

أما بالنسبة لأعراض فيروس دلتا ودلتا بلس، جاءت كالتالي:

- أوجاع حنجرة قوية.

- فقدان حاستي الشم وتذوق الطعام.

- أوجاع مستمرة في الرأس.

- حمى مستمرة.

- أوجاع المفاصل والعضلات.

- أوجاع في البطن والكبد

- ضعف في حاسة السمع وأوجاع الأسنان.

ماذا تفعل الأمهات عند ظهور أعراض فيروس دلتا على الأطفال

من جانبه، أوضح الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب على الأمهات القيام بها حال ظهور أعراض متحور دلتا على الأطفال، من بينها عزل الطفل في المنزل، حتى التأكد أنها ليست أدوار البرد المعتادة التي يصاب بها الأطفال في مثل هذا السن، مؤكدا أثناء حديثه لـ «هُن»، انه لا يوجد سن محدد للأطفال الذين يصابون ولكن الأكثر عرضة للإصابة هم الأطفال الأكثر خروجا من المنزل.

تغذية الأطفال مصابي فيروس دلتا

وحسب «الحداد»، لا تختلف تغذية الأطفال مصابي الفيروس عن تغذية مصابي فيروس كورونا، لذلك يجب الاهتمام بالأطعمة عالية البروتين قليلة الدسم والسكر، كذلك العصائر والليمون والسلطة الخضراء والخضروات، موضحا أن الغذاء البروتيني مفيدا للأطفال.