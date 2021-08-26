درست نظم ومعلومات وعملت في فن المجسمات.. «هبة» تحلم بـ«جاليري» لفنها

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تخرجت من إدارة أعمال شعبة نظم حاسبات ومعلومات، ورغم دراستها كانت عاشقة للصلصال الحراري قبل 4 سنوات، قررت تصميم مجسمات ورسومات وميداليات ثم اتجهت لصناعة المجسمات المصغرة كمجسم الريف المصري والحلويات والحارة الشعبية ولاقت تصميماتها إعجابًا منقطع النظير.

قصة «هبة» بدأت قبل 4 سنوات بالهاند ميد

«هبة عتمان»، 29 عاما، من مواليد محافظة بورسعيد تروي قصتها لـ«الوطن»، قائلة: «تخرجت من كلية إدارة أعمال شعبة نظم معلومات، بدأت قبل 4 سنوات مجال الهاند ميد و تحديدا الصلصال الحراري الذي عشقته، وبدأت صناعة مجسمات ورسومات وميداليات وأحببت فكرة المجسمات وبدأت بعمل مجسم للريف المصري، وكان هناك رد فعل وتشجيع من المتابعين لي وأحببت ربط المجسمات بالمناسبات فصممت مجسمًا للحارة الشعبية وشهر رمضان وحلوياته، وطبلية شم النسيم الذي أعجب المتابعين به ولم يصدقوا أنه مجرد مجسم، كما صممت طبلية بها بطيخ وعيش وجبنة واستخدمت في تصميماتي الصلصال الحراري والخشب، وعجينه السيراميك.. راضية إلى حد كبير بما وصلت إليه من نجاحات».

و عن الصعوبات التي واجهتها، تقول «هبة»: «لعل عدم توفر الماتريال إلى حد كبير في بداية الأمر، كان صعبا، أما الآن فبات كل شيء متوفر علاوة على أن الخروج بماكيت يشابه الواقع أمر ليس باليسير لحاجته لتركيز شديد في التصميم».

وأشارت إلى أنها لم تعمل بمجال دراستها، متمنية أن تصبح مالكة جاليري كبير يحوي كل ما يصنع بالصلصال الحراري يوماً ما فضلاً عن تزايد عدد المتابعين لقناتي التعليمية.