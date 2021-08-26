سمية الخشاب توضح سر جمالها: مصفية نيتي وبشرب عصير أخضر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أجابت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» على سؤال أحد المتابعين عن سر جمالها.

وقالت الفنانة سمية الخشاب في تدوينة لها: «مصفيه نيتي وبشرب عصير أخضر ومباكلش چانك فود وبشرب ميه كتير».

سمية الخشاب تثير الجدل

ودائما تثير الفنانة سمية الخشاب الجدل، وكانت آخر هذه المواقف بعدما نشرت صورة مثيرة للتساؤلات، عقب عقد قران زوجها السابق الفنان أحمد سعد، على مصممة الأزياء علياء البسيوني، وانتقد متابعوها الصورة، وقابلوها بالعديد من التساؤلات حول معناها الذي لم توضحه حينها، وجاءت الانتقادات لادعاء البعض بأن الصورة ترمز لأمر غير لائق.

ولم تمر ساعات حتى تراجعت الفنانة سمية الخشاب وأجرت تعديلًا على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها «بحبكم كلكم»، في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها المقدر بالملايين.

سمية الخشاب تعلق على الصورة المثيرة للجدل

وردت الفنانة سمية الخشاب على الاتهامات الموجهة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «يعني بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم».

عقد قران أحمد سعد

وكان الفنان أحمد سعد، الزوج السابق للنجمة سمية الخشاب، عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء البسيوني، وسط المقربين، وحرص على التعليق على الزيجة الرابعة له خلال رسالة صوتية لبرنامج «ET بالعربي».

وقال خلال رسالته التي حرص على تسجيلها بعد عقد القران: «بشكل كل الناس اللي باركتلي وفرحتلي.. بصراحة إحساس جميل جدا بحسه لأول مرة.. إحساس إن الناس كلها معاك وحابة فرحتك وفرحانين ليك»، متابعا: «بجد شكرا لكل الناس اللي هنت، ويا رب يباركلي في جوازتي، ويرزقنا يا رب بالذرية الصالحة، ويبارك لينا في كل حاجة بنعملها».