من هو خطيب ريم سامي.. رجل أعمال وصاحب شركة سيارات (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة الشابة، ريم سامي، شقيقة المخرج الشهير، محمد سامي، بحفل خطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، في حفل كبير بإحدى القرى السياحية الكبرى بالساحل الشمالي.

وتألقت ريم سامي بفستان قصير منفوش، باللون الأبيض، تميز بكونه مصنوع من عدة طبقات من الشيفون، كما اعتمدت خلال إطلالتها على فصوص اللولي المستخدمة في الـ«هيدبيس» المخصص لشعرها بدلًا من التاج التقليدي، والحذاء، والإكسسوار أيضًا.

وحضر الحفل العديد من نجوم الفن والمجتمع، وعلى رأسهم الفنان أحمد زاهر، ماجد المصري، وهالة سرحان، بوسي شلبي، والعديد من النجوم، فضلًا عن عائلتي العروسين، وعلى رأسهم والدها الدكتور سامي عبد العزيز، ووالدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

وتشارك العروسان في عديد من الرقصات أمام الحضور، على العديد من الأغنيات المختلفة، وسرعان ما بدأ البعض يبحث عن العريس وهويته.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن رجل الأعمال، طارق هيمن، خطيب الفنانة الشابة ريم سامي، وفقًا لما ذكره بصفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

من هو طارق هيمن خطيب ريم سامي؟

يعمل رجل أعمال.

مساعد نائب رئيس إحدى شركات السيارات الكُبرى والمعروفة.

درس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

درس الإتصالات التسويقية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يقطن في مدينة الإسكندرية.

صاحب مجموعة كبرى للسيارات

حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل

آخر أعمال الفنانة ريم سامي

وكانت آخر أعمال الفنانة ريم سامي، مشاركتها في مسلسل «نسل الأغراب» رمضان الماضي، أمام أحمد السقا وأمير كرارة، نجلاء بدر وفردوس عبدالحميد، والراحلة أحلام الجريتلي، ومحمد دياب، وذلك عقب نجاحها في رمضان 2020 بمسلسل «البرنس» أمام كلًا من الفنان محمد رمان، نور اللبنانية، نجلا بدر، وأحمد زاهر، ومسلسل «ولد الغلابة» أمام أحمد السقا في 2019.

الجدير بالذكر أن ريم سامي، كانت انتهت مؤخرا من مراجعة قصة عمل درامي جديد، للمشاركة به في السباق الرمضاني لعام 2022.