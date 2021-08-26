ملكات مسابقة miss elegant 2021 في زيارة خاصة لمؤسسة أطفال بلا مأوى «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زارت ملكة جمال الأناقة، 2021 شدا حسام، صباح اليوم، برنامج «أطفال بلا مأوى» التابعة لوزارة التضامن، وذلك في إطار تنفيذ المشاركات المجتمعية، والأنشطة الخيرية، التي يقوم بها متسابقات miss elegant، وذلك بمشاركة الوصيفة الأولى لوران أيمن والوصيفة الثانية يوستينا وجدي والوصيفة الثالثة بسنت فخر.

ورش الأعمال اليدوية

وبحسب ما ذكره محمود نجاح، مؤسس المسابقة، فإن دار رعاية الفتيات وما يتبعها من ورش للأعمال اليدوية، بالفعل كانت تتلقى الفتيات للتدريب على بعض الحرف مثل الكورشيه وصناعة الفخار وتصنيع ملايات السرير والمخدات والخرز والخياطة وغيرها من الأعمال اليدوية والفنية، حيث قام المستشار الإعلامي للمؤسسة بشرح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مؤسسة «أطفال بلا مأوى».

عرض المنتجات بأسعار منخفضة

وأكد «نجاح» في بيان صحفي، وجود معرض لعرض المنتجات بأسعار منخفضة مع جودة عالية، وعن مميزات المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت قيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، أكد رئيس المسابقة، أنها تختلف كثيرًا عن غيرها، حيث تحتفظ تلك المؤسسات بهؤلاء الفتيات مدى الحياة على عكس الدور غير الحكومية التي تحتفظ بالفتاة حتى سن 18 عام فقط.

وأكد محمود نجاح أن تلك الزيارة، ليست الأولى من الأنشطة الاجتماعية للمتسابقات بعد التتويج، فسبقتها زيارة إلى مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي.

وكان محمود نجاح، رئيس المسابقة سحب أربعة ألقاب من متسابقات الموسم السادس 2021، وهن منة الله عبد الباسط و آلاء محمد كمال و مريم ضياء و منة حسين، بسبب عدم مشاركتهن في المبادرات الخيرية والأنشطة المجتمعية التي طرحوها أمام لجنة التحكيم.