ملكات مسابقة miss elegant 2021 في زيارة خاصة لمؤسسة أطفال بلا مأوى «صور»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل
زارت ملكة جمال الأناقة، 2021 شدا حسام، صباح اليوم، برنامج «أطفال بلا مأوى» التابعة لوزارة التضامن، وذلك في إطار تنفيذ المشاركات المجتمعية، والأنشطة الخيرية، التي يقوم بها متسابقات miss elegant، وذلك بمشاركة الوصيفة الأولى لوران أيمن والوصيفة الثانية يوستينا وجدي والوصيفة الثالثة بسنت فخر.
ورش الأعمال اليدوية
وبحسب ما ذكره محمود نجاح، مؤسس المسابقة، فإن دار رعاية الفتيات وما يتبعها من ورش للأعمال اليدوية، بالفعل كانت تتلقى الفتيات للتدريب على بعض الحرف مثل الكورشيه وصناعة الفخار وتصنيع ملايات السرير والمخدات والخرز والخياطة وغيرها من الأعمال اليدوية والفنية، حيث قام المستشار الإعلامي للمؤسسة بشرح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مؤسسة «أطفال بلا مأوى».
عرض المنتجات بأسعار منخفضة
وأكد «نجاح» في بيان صحفي، وجود معرض لعرض المنتجات بأسعار منخفضة مع جودة عالية، وعن مميزات المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت قيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، أكد رئيس المسابقة، أنها تختلف كثيرًا عن غيرها، حيث تحتفظ تلك المؤسسات بهؤلاء الفتيات مدى الحياة على عكس الدور غير الحكومية التي تحتفظ بالفتاة حتى سن 18 عام فقط.
وأكد محمود نجاح أن تلك الزيارة، ليست الأولى من الأنشطة الاجتماعية للمتسابقات بعد التتويج، فسبقتها زيارة إلى مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي.
وكان محمود نجاح، رئيس المسابقة سحب أربعة ألقاب من متسابقات الموسم السادس 2021، وهن منة الله عبد الباسط و آلاء محمد كمال و مريم ضياء و منة حسين، بسبب عدم مشاركتهن في المبادرات الخيرية والأنشطة المجتمعية التي طرحوها أمام لجنة التحكيم.