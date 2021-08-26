الفيديوهات الأولى من خطوبة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة الشابة، ريم سامي، بحفل خطبتها، اليوم، على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالي، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء وبعض رجال الأعمال، وتألقت الفنانة الشابة، بفستان أبيض قصير، شيفون، بعدة درجات، له فتحة صدر واسعة، تميز بأنه قصير ومنفوش قليلًا.

كما اعتمدت ريم سامي على حذاء مزين بفصوص من الـ«لولي»، مع تسريحة شعر منسدلة و«هيد بيس» من الـ«لولي» أيضًا.

ريم سامي تظهر بمكياج سموكي لامع

واختارت الفنانة المكياج الـ«سموكي» اللامع بألوان الـ«نيود»، مع إكسسوار بسيط.

ريم سامي تفرض سرية على مكان الحفل

وفرضت الفنانة الشابة السرية على مكان الخطوبة، ولم تبلغ أي وسيلة إعلامية بموقع وموعد الحدث، واختارت ريم سامي الساحل الشمالي للاحتفال بخطوبتها في جو هادئ، خاصة أنه هو المكان الذى أقيمت فيه أغلب الزيجات الأخيرة، منها زيجة نيللي كريم وهشام عاشور، وأيضا زيجة الفنانة درة التونسية، وخطوبة عبدالرحمن نجل الفنان الكبير محمد فؤاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة لقطات من حفل الخطبة، حيث ظهر العروسان وهما يتشاركان الرقص سويًا، على الأغاني المختلفة رفقة الحضور.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم سامي، كان مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، دياب.

وكانت أهم أعمال الفنانة الشابة مشاركتها في موسم رمضان 2020، بمسلسل «البرنس»، أمام الفنان محمد رمضان، ونور، وروجينا، أحمد زاهر.

وواجهت «ريم» العديد من الانتقادات التي يزعم أصحابها استغلالها اسم شقيقها للشهرة لإيجاد فرص بالفن، إلا أنها أكدت أن موهبتها هي من دفعتها للتمثيل وليست الواسطة.