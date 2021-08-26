إطلالة مي عمر وزوجها في حفل خطوبة ريم سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحتفل الفنانة ريم سامي بحفل خطوبتها شقيقة المخرج محمد سامي، على رجل اﻷعمال طارق هيمن في أحد منتجعات الساحل الشمالي، وسط عدد كبير من اﻷهل واﻷصدقاء ونجوم الوسط الفني، وكان من أبرزهم أحمد زاهر، وبوسي شلبي ماجد المصري وإدوارد.

وتألقت الفنانة مي عمر، بفستان باللون اﻷسود، تميز قصته، بأنه قصير من اﻷمام وطويل من الخلف، مزينا بريش كثير بنفس لون الفستان، ونسق معهم حذاء شفاف بكعب عالي.

واعتمدت مكياجاً قوياً، بلمسة يد من خبيرة التجميل نسمة منصور، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها، بلمسة من مصفف الشعر مصطفى طنطاوي.

أما زوجها محمد سامي، فارتدى بليزر باللون الرمادي الغامق، ومعه قميص باللون اﻷبيض، وبنطلون باللون البيج الفاتح، ونسق معهم ساعة و حذاء باللون اﻷسود.