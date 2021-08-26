منها الجبن والبطاطس المقلية.. لا تتناول هذه الأطعمة قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

ما تختاره من أطعمة لتناول وجبة خفيفة قبل النوم يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في مدى نجاحك في الوصول إلى النوم بشكل أفضل.

سنعرض لكم بعض الأطعمة التي يجب ألا تتناولها قبل النوم حتى لا تُصاب ببعض المشاكل الصحية، وهي كالتالي:

1- الأطعمة الثقيلة:

كونها تستغرق وقتًا أطول للهضم، والأطعمة الدسمة والمقلية يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم، وتجعلك مستيقظًا في الليل، تجنب أكلات مثل البرجر بالجبن والبطاطس المقلية وشرائح اللحم الكبيرة في وقت متأخر من اليوم، وذلك وفقا لما ورد في موقع "eatthis".

2- الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي:

يمكن أن يؤدي الاستيقاظ للذهاب إلى الحمام إلى تعطيل راحتك ونومك، حيث يعتبر شرب الكثير من الماء جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحتك، لكنك تريد تجنب امتلاء المثانة في منتصف الليل.

من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منها، بما في ذلك الأطعمة المغذية وهذا يشمل الكرفس والبطيخ والخيار.

3- الأطعمة التي تحتوي على الكافيين:

تحقق من ملصقات التغذية، تحتوي العديد من الأطعمة على مادة الكافيين، حتى عندما لا تتوقعها.

عادة ما يحتوي الشاي والصودا على كافيين ما لم يتم ذكر خلاف ذلك، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض أنواع الآيس كريم والحلويات على إسبرسو أو قهوة أو شوكولاتة.

والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكافيين وتعمل كمنشطات، فهي تزيد من صعوبة الانزلاق إلى المراحل الأعمق من النوم وتقليل كمية نوم حركة العين السريعة التي تحصل عليها عادةً.

4- الأطعمة السكرية:

يتسبب الأنسولين في إحداث فوضى في أنماط النوم، لهذا السبب يجب عليك تجنب الوجبات الخفيفة السكرية التي يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، ثم الانهيار، لهذا السبب، لا تعتبر الحبوب السكرية والحلويات والحلوى من الأطعمة الجيدة ليلاً.

5- الأطعمة الحارة:

يعرف أي شخص يعاني من حرقة المعدة أن الأطباق الحارة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الليل، هناك سبب آخر لتجنبهم، يجب أن تنخفض درجة حرارة جسمك لتسهيل النوم، لكن الفلفل الحار يمكن أن يرفع درجة حرارة الجسم، ويمكن للشعور بالحرارة أن يجعلك في الواقع مستيقظًا لفترة أطول، فإذا كنت تحبه، فحاول تناوله على الإفطار أو الغداء بدلاً من العشاء.

6- الأطعمة الحمضية:

سبب آخر لارتجاع الحمض هو الأطعمة شديدة الحموضة، أشياء مثل عصير الحمضيات والبصل الخام وصلصة الطماطم والتومية يمكن أن تزعج النوم عن طريق جعل حرقة المعدة أسوأ، لهذا السبب قد تندم على تناول شريحة من البيتزا قبل النوم.

7- الأطعمة التي تسبب الغازات:

الأطعمة التي يصعب هضمها وتحتوي على الكثير من الألياف قد تسبب غازات مؤلمة، الضغط والتشنج الناجم عن تناول الكثير من الفواكه المجففة والفاصوليا والبروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل ويمكن أن يبقيك مستيقظًا لوقت متأخر، تعتبر الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف مفيدة لجسمك، ولكنها ليست جيدة للنوم، حاول تجنبها قبل النوم.