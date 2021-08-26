بفستان قصير جريء.. شاهد إطلالة ريم سامي في خطوبتها بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحتفل الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بخطوبتها على رجل اﻷعمال طارق هيمن في أحد منتجعات الساحل الشمالي، وسط عدد كبير من اﻷهل واﻷصدقاء ونجوم الوسط الفني، وكان من أبرزهم أحمد زاهر، وبوسي شلبي ماجد المصري وإدوارد.

وطلت ريم بفستان قصير باللون اﻷبيض، مصنوع من قماش الدانتيل، تميز قصته، بحرف الـv من عند الصدر، وبه كرانيش من عند الصدر واﻷكمام، ونسقت معه حذاء باللون اﻷبيض مزينا بتطريز.

وزينت اﻹطلالة بحلق وسلسة رقيقة وهيد بيس على شعرها، واعتمدت مكياجاً قوياً بلمسة يد من خبيرة التجميل دينا راغب، واختارت أن يكون شعرها منسدل على كتفيها، بلمسة من مصفف الشعر ريتشارد البستاني.